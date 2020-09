Docenten Lindenborg via de stormbaan naar binnen

LEEK – Afgelopen week kwamen de medewerkers van de Lindenborg via een stormbaan naar binnen. “Een stormbaan als metafoor van hindernissen die er zijn geweest in het verleden”, vertelt Dennis Volmer, een van de twee afdelingsdirecteuren van de Lindenborg in Leek. Aansluitend vervolgden de collega’s de weg de school in. “Want daar ligt de toekomst.”

Afgelopen dinsdag hadden de medewerkers van de Lindenborg een studiedag. Enerzijds stond de dag in het teken van de toekomstplannen van de school, anderzijds was er ook aandacht voor het hier en nu. Zo kwamen grote vraagstukken, waaronder onderwijsachterstanden aan de orde, die zijn en worden opgelopen door het COVID-19 virus. “Net als andere scholen in Nederland zoeken wij naar passende oplossingen om deze opgelopen achterstanden op te vangen. De diverse vakgroepen hebben daarvoor oplossingen aangedragen die wij zo snel mogelijk gaan inzetten”, vertelt Daisy Smit, afdelingsdirecteur onderwijs.