Dochter (11) brengt herfstvakantie door met gedetineerde vader in Veenhuizen

‘Dit is voor mij echt een cadeautje’

VEENHUIZEN – Voor zowel vader als dochter is het nu al een memorabele herfstvakantie. Sinds de vader anderhalf jaar geleden in detentie ging in Veenhuizen is het nu voor het eerst dat vader en dochter langere tijd bij elkaar zijn en samen leuke dingen doen. Herfstkamp heet het en is mede mogelijk gemaakt door Exodus Nederland. Een vereniging met als doel om de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te garanderen. ‘Want ook voor kinderen van gedetineerden is een gevangenisstraf vaak zwaar,’ vertelt medewerker Marieke van Zwam van Exodus.

‘Ik ben nu ruim anderhalf jaar gedetineerd en ik moet nog wel een tijdje,’ vertelt de vader vanuit de penitentiaire inrichting (PI) in Veenhuizen. ‘Mijn dochter en ik zijn nu drie dagen bij elkaar en dat is echt een feestje. Een cadeautje. Samen kunnen wij nu weer herinneringen maken.’ Samen met nog negen kinderen is zijn dochter (11) op kamp in de buurt van Veenhuizen. ‘Op maandag hebben wij kennisgemaakt en eerst een nachtje geslapen,’ vertelt de dochter. ‘Op dinsdag zijn wij naar papa gegaan en daar hebben wij spelletjes gedaan en andere leuke dingen.’ Vader vult aan: ‘Samen met de andere vaders en kinderen hebben wij één grote tekening gemaakt en daarna hebben wij met elkaar muziek gemaakt.’

Van maandag 18 tot en met 21 oktober organiseert Exodus het Herfstkamp in Veenhuizen. Het kamp is uniek in Nederland en geeft kinderen de kans om samen met hun vader samen te zijn. Naast Veenhuizen wordt het kamp ook in Vught georganiseerd. In Vught voor de tweede keer en in Veenhuizen voor het eerst. Vader: ‘Echt geweldig dat de PI hieraan meewerkt. Dit geeft echt een goed gevoel en het geeft hoop. Niet alleen voor mij, maar ook voor thuis.’ Ongeveer 25.000 kinderen in Nederland hebben een ouder in detentie. Hierdoor missen zij een groot deel van hun kindertijd met de ouder in detentie. Dit kan voor het kind nare gevolgen met zich meebrengen. Ook op latere leeftijd. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zegt hierover: ‘Ze moeten opeens hun vader of moeder missen, ze voelen zich verdrietig en boos en veel kinderen schamen zich. Soms vinden kinderen het makkelijker te vertellen dat hun vader dood is.’

‘Normaal zie ik mijn dochter een of twee keer per maand, samen met mama of oma,’ zegt de vader. ‘Dat is allemaal goed geregeld vanuit de gevangenis, maar je mist echt de langere tijd met elkaar. Nu bouw je iets op, samen, een op een.’ Exodus zou dit graag ieder jaar organiseren voor de kinderen en de gedetineerde ouders. Van Zwam: ‘Het is goed voor iedereen. Het geeft hoop en voor gedetineerden is het dan vaker beter vol te houden. Dan zien zij waarvoor zij het doen.’ De vader vertelt dat hij het echt als een gemis ziet. Een tijd die je niet in kunt halen. Nu is er dus de mogelijkheid om de kinderen wat langere tijd te zien. ‘Het schept ook een band tussen de vaders in detentie. Zij delen ervaringen en steunen elkaar.’

Tijdens het kamp wordt er gespeeld en gesport. Veel tijd en aandacht voor elkaar, werken aan de kind-vader relatie. Daarnaast ontmoeten de kinderen ook lotgenoten. Het taboe dat er heerst op detentie is vooral voor kinderen aanwezig en heeft grote impact. ‘Het is heel fijn om papa nu langer te zijn,’ vertelt de dochter. ‘Ik mis hem wel. Morgen gaan wij een knuffel maken van oude kleding van papa en morgenmiddag gaan wij ook nog optreden met ons tweeën.’ De vader lacht: ‘Inderdaad wij hebben ‘Veenhuizen got talent’ georganiseerd. Wat? Dat is nog geheim. Maar het wordt hilarisch.’ Exodus is druk bezig met nieuwe plannen. Naast de sport- en knutseldag, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke kerst- en sinterklaasviering. Vader: ‘Ik ben hartstikke blij met Exodus en dat de gevangenis alle medewerking verleent. Dat zij de ruimte geven om dit te kunnen doen. Dat maakt het draaglijker.’