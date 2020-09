Het dodental in verpleeghuis De Omloop in Norg is gestegen naar acht. In totaal zijn negentien bewoners besmet met het coronavirus. In de Noordenveldse gemeenteraad betoonde burgemeester Klaas Smid zijn medeleven naar de nabestaanden en het personeel. ‘De omstandigheden waarin het personeel moet werken, zijn bijna onmenselijk. Ik wens hen veel sterkte toe.’