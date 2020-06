Doe de hele maand juli mee met De Kwizzz

De Krant maakt er dolle maand van

RODEN – De maand juli wordt er eentje om te herinneren! De Krant maakt er dolle dagen van met De Kwizzz. Roner ondernemers en de Krant slaan de hand ineen en organiseren een dertig dagen durend prijzenfestijn.

De hele maand juli komt er elke dag een nieuwe kwizzz-vraag online. Elke dag weer is er een nieuwe ondernemer die het de spelers moeilijk maakt. De vragen hebben betrekking op het dorp Roden en de bedrijven die meespelen. De ene vraag is moeilijker dan de andere, maar meedoen is altijd de moeite waard! Vierentwintig uur lang is het mogelijk het juiste (multiple-choice) antwoord in te sturen waarna alle inzenders een kortings/cadeaubon ontvangen van het bedrijf in kwestie. Elke dag meedoen is dus elke dag een bon ontvangen. Dat wordt nog eens een voordelige zomer.

Daarnaast doen alle spelers mee voor het algehele klassement. Wekelijks zal er een update in de Krant verschijnen met dit klassement. Voor de nummers één tot en met vijf ligt er een mooi prijzenpakket klaar!

Vragen worden verspreid via onze social media kanalen @dekrantnieuws op Facebook en Instagram. Wie geen dag – en dus geen vraag – wil missen, kan zich vanaf vandaag ook inschrijven om de vragen dagelijks per mail te ontvangen. Inschrijvan kan hier: De Kwizzz en laat je e-mailadres achter om je aan te melden. Zo wordt meespelen niet alleen leuk, maar ook nog eens heel makkelijk. Let op: een antwoord geven kan echt alleen via de speciale webpagina’s. Een reactie op Facebook of Instagram telt helaas niet mee voor het klassement en geeft niet de mogelijkheid een kortings-/cadeaubon te ontvangen.

Momenteel zijn er heel wat ondernemers die zich van hun beste kant tonen om een geslaagd filmpje op te nemen. Bovendien moeten zij met een leuke en originele vraag komen over het dorp Roden. Zoals gezegd, zij stellen dus allemaal een leuke kortings/cadeaubon beschikbaar voor deelnemers. Deze juli-maand wordt er eentje om niet te vergeten. Ik zeg meedoen. Kwizzzen maar!