Doe jij mee met de engelenspeurtocht?

NOORDENVELD – Om deze tijd waarin heel veel niet kan en mag tóch een beetje leuk te maken voor kinderen, is er een leuke actie bedacht: de engelenspeurtocht! Het initiatief hiervoor kwam van de Protestantse gemeente Roden-Roderwolde. Ook Welzijn in Noordenveld opperde bij de redactie van De Krant eenzelfde plan in te zetten en zo kwam het dat beide partijen samen met De Krant de handen ineen sloegen. Het resulteerde in een simpel plan: maak wat moois van de engel en hang deze voor het raam. Alles kan en mag: kleuren, plakken, bedekken met natuurlijke materialen, ga handwerken of naaien, boetseren of schilderen. Zelf maken hoeft niet; het mag ook een bestaande engel zijn. Deze meiden zijn inmiddels fanatiek aan de slag met hun engel!