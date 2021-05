Doe mee aan de virtuele Run van Roden

RODEN – Tot grote teleurstelling van de organisatie werd de Run van Roden vorig jaar afgelast. Ook dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten, maar de organisatie wil de Run niet opnieuw voorbij laten gaan. Daarom wordt deze dit jaar in aangepaste vorm georganiseerd. Een week lang, van 12 tot en met 20 juni, kunnen hardlopers vier afstanden van vijf, tien, vijftien of twintig kilometer lopen door het Mensingebos.

Waar de start van de Run van Roden normaal gesproken altijd plaatsvindt in het centrum van Roden, begint en eindigt de ronde van vijf kilometer dit jaar bij de fietsenstalling van vv Roden. Hardlopers kunnen ervoor kiezen om de ronde één keer te lopen, maar meerdere keren is ook mogelijk tot een maximum van twintig kilometer. De route is gemarkeerd met groene bordjes en is daarnaast te downloaden via telefoon of sporthorloge, zodat deze via GPX-tracking is te volgen. Kijk hiervoor op http://hardlopeninnoordenveld.nl/roden-mensinghebos/. Dit betekent dat lopers de routes ook op eigen gelegenheid kunnen lopen zonder inschrijving. Het voordeel van gratis officiële inschrijving is echter dat deelnemers een originele medaille ontvangen, die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Ook kunnen geregistreerde deelnemers hun tijd doorgeven via e-mail, waarna een klassement wordt opgesteld met de snelste lopers. Inschrijven kan gratis via www.inschrijven.nl.