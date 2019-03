NOORDENVELD – Woon of werk jij in de gemeente Noordenveld? Pak jij iedere dag de auto of het OV naar het werk? Dat kan anders! Doe mee met de rij2op5 E-bikeproef en probeer twee weken gratis een E-bike of speed pedelec uit!

Ervaar hoe lekker het is om met een elektrische fiets naar het werk te fietsen. Reserveer een E-bike of speed pedelec en haal deze op bij een van de deelnemende fietsendealers in de kernen van de gemeente Noordenveld.

De elektrische fiets geeft je een steuntje in de rug bij tegenwind. Je fietst met gemak lange afstanden en je komt zonder zweten, fris en vitaal aan op je werk