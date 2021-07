Doe nog mee met de grote loterij voor het MFC Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Nog altijd kunnen mensen in en rond Zevenhuizen loten kopen om mee te doen met de grote loterij van de Stichting MFC Zevenhuizen. Inmiddels staat de teller op zo’n 2500 loten, maar dat aantal kan nog veel hoger. De stichting heeft namelijk 10.000 loten tot haar beschikking en het doel is om tenminste 4000 loten te halen.

Inrichting

Met de verloting wil de stichting 150.000 euro ophalen voor de inrichting van het MFC. Het multifunctionele centrum moet onderdak bieden aan verschillende clubs en verenigingen uit het dorp. Zo biedt het MFC onder andere plaats aan de plaatselijke voetbal- en korfbalclub en zal het fungeren als dorpshuis en ontmoetingsplek voor inwoners van Zevenhuizen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het gebouw op tijd klaar te hebben. De bouwkundige vooropname is inmiddels achter de rug en de oplevering van het gebouw vindt plaats op 22 juli. De keuken is inmiddels al grotendeels geplaatst, alle deuren zitten erin en de vloeren zijn gelegd, inclusief de sporthalvloer. Het terras is klaar en de ijsbaan wordt omgetoverd tot een evenemententerrein.

Voordat de opening op vrijdag 13 augustus plaats kan vinden moet er echter nog veel gebeuren. Zo moet er nog veel geschilderd en gesausd worden, wat veel tijd en vrijwilligers vergt. Inmiddels zijn de bestuurskamer van vv Zevenhuizen en kv Sparta al klaar, maar het grote dorpscafé en de multifunctionele ruimten vereisen nog wat meer tijd.

Inmiddels zijn er ook al diverse contracten getekend, waaronder die met de nieuwe beheerder Tim Helmholt, en is er achter de schermen veel geregeld. Daarbij valt te denken aan de bar in het dorpscafé, de keuken, de levering van biertanks en het internet en wifi. De werkgroep inrichting oriënteert zich ondertussen op de inrichting van een mooi dorpscafé en het maken van een gezellige bar.

Grote winkans

Door mee te doen aan de verloting steunen deelnemers niet alleen het MFC, maar maken zij ook kans op mooie prijzen. ‘Deelnemers aan de loterij maken onder andere kans op een JBL Box, een barbecue, een Playstation 5, een QLED televisie en twee elektrische fietsen. De hoofdprijs is een Ford Kuga Plug-In Hybrid ter waarde van maar liefst 40.000 euro,’ vertelt Mirjan Postma van de organisatie. Daarnaast zijn er ook nog wat extra acties. Zo was er eerder al een extra kansspelactie, waarbij deelnemers mooie prijzen bij de lokale Poeisz konden winnen. De trekking daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden. Nu maken deelnemers met drie of meer loten ook kans op een ballonvaart van Dijkstra Ballonvaarten.

‘Met al deze prijzen is de kans om te winnen veel groter dan bij vele andere loterijen,’ aldus Postma. ‘Bij 2500 verkochte loten is de kans maar liefst 1 op 250, terwijl bij 4000 loten de kans nog steeds 1 op 400 is.’ Een lot is te koop via www.loterijmfc7huizen.nl en kost 29,50 euro per stuk. De trekking vindt plaats op 28 augustus 2021. Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft kan mailen naar mfc7huizen@gmail.com.

Aangepaste opening

Aanvankelijk was het de bedoeling om het MFC in Zevenhuizen op grootse, feestelijke wijze te openen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kan dit echter niet doorgaan zoals gepland. De officiële opening en naamonthulling met genodigden vindt daarom op vrijdag 13 augustus om 15.00 uur plaats in aangepaste vorm. Deze zal vooral buiten plaatsvinden. Het openingsfeest van het MFC op 13 augustus kan helaas ook niet doorgaan, net al de kinder- en jeugdactiviteiten van 16 augustus. Het is de bedoeling om dit op een later moment in te halen en dan alsnog groots uit te pakken.

Hoewel het openingsfeest niet doorgaat, kunnen Zevenhuisters het MFC wel bezichtigen op vrijdag 13 augustus. Van 18.00 uur tot 19.00 uur kunnen inwoners van wie de achternaam begint met de letter A tot en met H een rondleiding krijgen. Mensen van wie de achternaam begint met de letter I tot en met P zijn van harte welkom van 19.00 tot 20.00 uur en wie een achternaam heeft die begint met de letter Q tot en met Z mag van 20.00 tot 21.00 uur langskomen. Tijdens de rondleiding krijgen bezoekers vrijwel alle onderdelen van het MFC te zien. Vanwege de coronamaatregelen is er wel een maximum aantal mensen dat tegelijkertijd aan de rondleiding kan deelnemen, waardoor bezoekers mogelijk even geduld moeten hebben.