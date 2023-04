Doek valt voor Vrouwen van Nu Tolbert

TOLBERT – Werden een paar weken geleden nog bloemen uitgedeeld aan jubilarissen van de Tolberter Vrouwen van Nu, komen ze dinsdag 18 april voor het allerlaatst bij elkaar in De Postwagen te Tolbert. Het bestuur vreesde in maart al voor een opheffing per 1 januari 2024. Helaas was dit niet ongegrond en de toch zo bloeiende vereniging wordt opgeheven. Ondanks dat er veel vrouwen lid zijn, is er niemand die in het bestuur zitting wil nemen. Op 18 april gaan deze vrouwen nog een leuke avond tegemoet. Het zangduo Geeske en Barbara uit Schipborg/Zuidlaren zal een vrolijk programma presenteren onder de titel “Klevende Liefde”, wat dat dan ook mag betekenen. Deze avond is de laatste bijeenkomst van het seizoen 2022-2023. Van september tot en met december 2023 zal er nog maandelijks een programma worden gebracht. En dan is er een einde gekomen aan een prachtige periode, waarin mooie dingen zijn gepasseerd en vele mooie herinneringen blijven over. Aanvang: 19:45. Meer weten over de afdeling Tolbert? Informatie: telefonisch 0594-512920 of op de website: www.vrouwenvanu.nl/tolbert.