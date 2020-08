‘Doel om voor mijn dertigste financieel onafhankelijk te zijn’

Jonge ondernemers staan liever op eigen benen

RODEN – Wat doe je als je geen zin hebt om een krantenwijk te lopen of een bijbaantje te zoeken als vakkenvuller? Dan richt je je eigen bedrijf op natuurlijk! Wouter van der Velde (15) en Sander Knop (14) deden het. De twee ambitieuze ondernemers hopen op deze manier hun eigen zakcentje te kunnen verdienen en hebben ondertussen plannen om door te groeien. Met als uiteindelijke doel? ‘Financieel onafhankelijk worden voor mijn dertigste’, zegt Wouter beslist.

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij beide heren. Ze kennen elkaar van het voetbal. Wouter is keeper bij VEV’67, Sander speelt er op het middenveld. ‘Een jaar geleden hadden we het er met elkaar over’, vertelt Sander. ‘Dat was toen nog een beetje als grap bedoeld. Ik kreeg vanuit school een creatieve opdracht. Mijn vader, zelf een webdesigner, hielp me met die opdracht. We bouwden een website. Dat beviel goed. Ik benaderde Wouter, met de vraag of hij mee wilde denken. Hij was enthousiast en zo zijn we WS Webdesigners begonnen.’

Wouter zag het als een mooie kans om wat te verdienen. ‘Ik wil liever niet vakkenvullen en dit is meteen iets waar je later mee verder kan’, zegt hij. Zo ziet Sander het ook. ‘Wij kijken naar de toekomst. Wat is er mooier dan voor jezelf werken, in plaats van voor een baas? We zien ons allebei in deze branche werken.’

Beide jongens zitten nog op de middelbare school. Wouter gaat dagelijks naar Groningen, terwijl Sander op de Lindeborg in Leek zit. Wat zij na de middelbare school gaan doen, weten ze nog niet. Een opleiding in de richting van webdesign? ‘Misschien’, zegt Sander. ‘Maar misschien is het niet eens nodig. We gaan ons de komende jaren in dit vak blijven ontwikkelen. Daarna zien we wel.’

Op de leeftijd van Wouter en Sander is het een uitdaging om te ondernemen. ‘We lopen nog tegen een paar zaken aan’, zegt Wouter. ‘Het was bijvoorbeeld niet heel makkelijk een eigen rekening op te zetten.’ Sander vult aan: ‘Inschrijven bij de Kamer van Koophandel was makkelijker. Maar omdat we nog zo jong zijn, moeten we vaak de hulp inroepen van onze ouders.’

Dat de vader van Sander ervaring in het vak heeft, scheelt enorm. ‘We krijgen tips en kunnen eventueel hulp inschakelen. Maar de websites die we maken, maken we zelf’, benadrukt Sander. ‘We bouwen kant-en-klare websites’, zegt Wouter. ‘Dat doen we tegen een goede prijs. De eerste opdrachten hebben we al gehad.’

Laatstgenoemde durft groot te dromen. ‘Ik hoop dat als het goed gaat lopen, wij zelf mensen onder ons kunnen laten werken. Dat je een passief inkomen krijgt. Mijn doel? Financieel onafhankelijk voor mijn dertigste, zodat ik mijn eigen ding kan doen.’

Op de korte termijn is het doel vooral om ‘inspiratie op te doen’. Sander: ‘Als we het vak van webdesign nog beter on der knie krijgen, gaat het hopelijk nog beter. Dan kunnen we echt een eigen inkomen genereren uit wat wij doen.’

Het duo denkt dat hun leeftijd niet per se een voordeel is om klanten te werven. ‘Omdat wij jong zijn, heeft men snel een oordeel klaar’, zegt Wouter. ‘Maar wij zijn serieus in wat we doen, we willen dit echt. Als mensen ons een kans geven, zullen ze dat ook zien.’

Volgens Sander is de positieve, zakelijke houding van zijn partner hierin erg belangrijk. ‘Wouter is iemand die van doorpakken houdt en als een motivator kan werken. Op die manier vullen we elkaar goed aan. We zijn een goed duo.’

De komende tijd zullen de twee ploeggenoten dus gestaag doorgaan met hun bedrijf. Wat op korte termijn het doel is? ‘Meer geld verdienen dan we in de supermarkt zouden doen’, stellen de twee. ‘En daarna het bedrijf uitbouwen.’

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op https://www.ws-webdesigners.nl/.