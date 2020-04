Doelman Klaas Kleiker kiest voor Harkemase Boys

RODEN – VV Roden moet op zoek naar een nieuwe ballenvanger. Eerste keeper Klaas Kleiker (27) speelt volgend seizoen namelijk voor Harkemase Boys. “Ze hadden een goed verhaal”, laat Kleiker aan De Krant weten. Tel daarbij een nieuwe trainer en de opgebouwde ervaring van Kleiker op en de deal is rond. Voormalig assistent-trainer van HHC Hardenberg, Jan Piet Bosma, zal volgend seizoen voor de groep in Harkema staan. “Ik heb altijd wel voor Harkemase Boys willen spelen, maar het is wel een beetje dubbel”, vertelt Kleiker. Daarmee doelt de doelman op het plotselinge einde van de voetbalcompetitie: “Ik heb mijn laatste wedstrijd voor VV Roden, waar ik het erg naar mijn zin had, al gespeeld. Dat is natuurlijk wel jammer.” Het blijkt in dit geval dat de aanhouder wint, want Harkema belt voor het vierde seizoen op rij weet Kleiker te melden. Hij ziet het als een mooie uitdaging: “Ik weet dat daar een goede keeper zit, waar ik graag de strijd mee aan ga. Ik ben zelf ook geen pannenkoek, maar ik ga er niet vanuit dat ik in de basis zal beginnen. Als de kans zich echter voordoet dan ben ik klaar om hem te pakken.”