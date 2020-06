‘Doen er alles aan om afstand houden zo natuurlijk mogelijk te maken’

Ondernemers bereiden zich voor op de zomer

REGIO – Zo vlak voor de zomer maken veel bedrijven de balans op. Waar het bij een autoschadebedrijf als Bathoorn ontzettend rustig was, ziet men bij De Fiets de drukte heel erg toenemen. En dan gaan ze binnenkort ook nog eens verhuizen! Wat verder te denken van Kruisweg Marum, waar men langzamerhand steeds meer mag. De Krant maakte wederom een rondje langs regionale ondernemers.

Te beginnen in Roden bij Schadenet Bathoorn. Eigenaar Dick Bathoorn merkte een flinke terugloop in het aantal klussen. ‘Wij hebben een zogenaamde “break-fix”-dienst. Dat houdt in dat wij pas in actie komen als er schade is. Vanaf de start van de coronacrisis zijn er veel minder mensen op de weg. Mensen zijn geadviseerd thuis te blijven en houden zich daar massaal aan. Voor ons is dat slecht, want we zijn afhankelijk van economisch verkeer.’ Langzaam komt nu alles weer op gang.

‘We zijn de periode goed doorgekomen. We hebben ons personeel verder getraind, onderhoudswerkzaamheden eerder uitgevoerd, en planden zo af en toe iemand vrij. Voor de komende periode hebben we de zomervakanties over een langere periode uitgesmeerd. De eerste is nu al met vakantie, de laatste gaat pas in de week van de Rodermarkt weg.’

Het bedrijf stelt zich volgens Bathoorn nu in op het nieuwe normaal. ‘De voordeur gaat hier nu automatisch open, we hebben een scherm geplaatst, er is desinfectiemiddel aanwezig en we hebben de wachtruimte aangepast.’ De klant krijgt bij ruitreparatie of herstel een vervangende auto mee en hoeft niet wachten in de wachtruimte. ‘Inmiddels hebben we een ruitkalibratie aangeschaft zodat ook deze dienst door ons uitgevoerd kan worden. We doen er alles aan om afstand houden zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast hebben we automatiseringsslag gemaakt’, aldus Bathoorn. ‘Wij sturen de klant een bericht, waarmee de klant instructie krijgt voor het maken van foto’s. Met deze foto’s maken wij een voorcalculatie. De klant hoeft daarmee niet fysiek naar ons toe voor de eerste opname.’

Bert van der Veen van De Fiets in Roden heeft het momenteel razend druk, maar zag in februari een omzetdaling. ‘En maart was helemaal dramatisch’, geeft hij toe. ‘Dan merk je dat we middenin het dorp zitten. In de Heerestraat was het uitgestorven, want men wilde zoveel mogelijk de drukte mijden. Halverwege april sloeg dat gelukkig om. De klanten wisten onze zaak steeds meer te vinden. In de tussentijd waren we bezig met voorbereidingen in de zaak en reparatieklussen. We bleven kortom ons ding doen.’

Daarbij staat binnenkort een verhuizing op het menu. Men vindt De Fiets straks naast het Wapen van Drenthe. ‘Zoals het nu lijkt verhuizen we in het weekend van 12 en 13 juli. De timing is misschien niet ideaal nu het ook druk is in de winkel, maar dat is niet anders. Ik moet zeggen dat onze verhuurder, VDH in Roden, ons geweldig helpt. Het contact is super, daarvoor wil ik een groot compliment maken. Het maakt onze verhuizing een stuk prettiger.’

‘Ik verwacht dat de drukte de komende tijd door zal zetten’, vervolgt Van der Veen. ‘Het wordt alleen lastiger om fietsen te kunnen blijven leveren. Fietsfabrieken hebben het heel druk, omdat er steeds meer vraag is naar fietsen. Vooral in het westen is dat het geval. Hier in het Drentse zijn we meer gewend om kleine afstanden te fietsen, in het westen volgt men die trend nu. Daardoor is het zeer de vraag of alle fabrieken fietsen kunnen blijven leveren. Dat wordt nog spannend.’

Albert de Vries van Keukenwerk Leek merkt dat het de afgelopen weken rustiger is geworden in de winkel. ‘Dat komt omdat wij meer op afspraak werken. Men komt meer gericht naar de winkel en we hebben minder shoppers. Mensen die spontaan even naar de winkel komen om wat uit te zoeken, blijven meer thuis’, zegt hij. Door van tevoren een afspraak te maken houdt Keukenwerk Leek controle op de hygiëne in de winkel. ‘We hebben daarom liever dat men eerst even een afspraak maakt. In onze winkel is het voor de consument niet moeilijk om de richtlijnen te volgen en de mensen vinden het verder geen probleem om eerst een afspraak te maken. Dat maakt het voor ons wel makkelijker.’

De Vries vindt dat hij over de afgelopen maanden niks te klagen heeft gehad. ‘De drukte neemt toe. En ja, dat het vakantiegeld binnen is, is voor ons ook positief. Men is nu wat makkelijker wat betreft het uitgeven ervan. Nu ze meer thuiszitten, kijken ze kritischer naar hun eigen keuken. Dan gaat het niet per se over complete keukens, maar ook om losse apparatuur. Zo zagen we de afgelopen tijd al een toename in het aantal verkochte keukens. Alleen de mensen die shoppen, zonder precies te weten wat ze willen, blijven uit. Dat is het enige merkbare effect in onze winkel.’

Zelf heeft De Vries de vakantieplannen – om maar even in ‘keukenjargon’ te blijven – in de ijskast gezet. ‘Het is ook een beetje afhankelijk van hoe druk het de komende weken nog gaat worden’, zegt hij. ‘We zitten in de tussentijd in ieder geval niet stil. Ook voor kleinere dingetjes is men in onze winkel van harte welkom. Zo blijven we vernieuwen en een verrassend assortiment aanbieden.’

Mariska Aling van restaurant VANDAAG in Leek geeft toe dat het een lastige periode is geweest. ‘Dat we zo plotseling dicht moesten, was hard en onverwacht’, zegt ze. ‘We zaten echt lamgeslagen aan tafel. Vier jaar lang hebben we deze zaak met bloed, zweet en tranen opgebouwd. Voor corona konden we net ademhalen en toen kwam dat om de hoek. In één klap waren we weer terug bij het begin.’

De regelingen vanuit het Rijk noemt Aling ‘niet noemenswaardig’, maar bij de pakken neer zitten doet ze niet. ‘We hebben vrij snel een afhaalservice op gezet. Dat doen we nu nog steeds, want het liep eigenlijk heel goed. Ook nu we weer open zijn, loopt het direct weer goed. Het is fijn om te zien dat onze klanten ons niet vergeten zijn. Dat houdt ons gemotiveerd. We kijken nu vooruit, al is dat makkelijk gezegd. Wij hebben het financieel heel zwaar, maar we blijven strijdbaar.’

Aling vindt het prijzenswaardig dat ondernemers samen de schouders eronder zetten. ‘Dat geldt ook voor ons personeel trouwens. Het is een heftige tijd, voor iedereen. We moeten nu door.’ Dat veel mensen in eigen land blijven deze zomer, ziet ze als een voordeel. ‘Maar ik maak me wel zorgen om die 1,5 meter afstand. Hoe gaan we dat in de hand houden? Wij blijven ons in ieder geval aan de regels houden.’ ‘Mooi is de situatie nog steeds niet, maar we blijven doorgaan!’, besluit Aling.