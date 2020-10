Dolf Ploeg mag van pensioen gaan genieten

RODEN – Jarenlang was Dolf Ploeg een vast gezicht bij Autoservice Roden. De in Altena woonachtige Werkplaats receptionist is sinds de start van het autobedrijf in 2011 vaak het aanspreekpunt gebleken voor vele klanten, die met een verscheidenheid aan vragen bij hem terecht konden. Inmiddels heeft Dolf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en kan hij gaan genieten van zijn welverdiende rust. Helaas kan het autobedrijf dat niet vieren met een mooie receptie vanwege het Coronavirus, maar dat wil niet zeggen dat zijn vertrek onopgemerkt voorbij gaat. Zijn collega’s van Autoservice Roden willen Dolf hartelijk danken voor de jarenlange goede samenwerking en wensen hem een plezierig pensioen toe!