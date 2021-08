Dolle Zaterdag valt in de smaak bij winkelend Leek

LEEK – Volop gezelligheid in Leek, afgelopen zaterdag. De winkeliersvereniging organiseerde namelijk de jaarlijkse ‘Dolle Zaterdag’, waarbij bezoekers getrakteerd werden op wel heel aantrekkelijke koopjes. En daar bleef het niet bij. Zo waren er verschillende muzikale optredens, sportdemonstraties, een Kleedjesmarkt waar kinderen handel dreven en natuurlijk mochten ook de luchtkussens niet ontbreken. Mazzel was het voortreffelijke weer. In tegenstelling tot zondag was het droog en liet de zon zich geregeld zien. U begrijpt het: ’t was weer een dolle boel in hartje Leek!