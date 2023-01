Donateurs van de Voedselbank, bedankt!

Voedselbank Noordenveld wil graag de plaatselijke ondernemers, deelnemende supermarkten, particulieren, initiatiefnemers voor acties, kerken in de gemeente Noordenveld en soms daarbuiten, en iedereen die op welke manier dan ook inzet heeft getoond, bedanken! Zonder hun steun zou de hulp van de voedselbank stilliggen. Heel hartelijk dank!

2022 was in veel opzichten en voor veel mensen een pittig jaar. De vrijwilligers van de voedselbank vinden het dan ook fijn om te merken dat juist nu, in deze spannende tijden, mensen omzien naar elkaar en bereid zijn te delen en te geven aan medeburgers die het financieel moeilijk hebben en niet rond kunnen komen. Dankzij financiële bijdragen en donaties in de vorm van voedingsmiddelen heeft de Voedselbank in 2022 gemiddeld 230 volwassenen en kinderen in de gemeente Noordenveld een ruime aanvulling kunnen geven op hun wekelijkse voedselbudget.

maar het werk van de Voedselbank gaat door. De verwachtingen voor 2023 zijn nog niet zo rooskleurig. Maar met dezelfde warme steun, inzet en deelname zal het de vrijwilligers van de Voedselbank ook in 2023 weer lukken zoveel mogelijk medemensen te helpen, die tijdelijk of langdurig zelf niet voor voldoende gezond eten kunnen zorgen. Kijk op www.voedselbanknoordenveld.nl voor meer informatie en contactgegevens als u een (eenmalige) donatie wilt doen of voedsel wilt geven.

Alle vrijwilligers van de voedselbank Noordenveld wensen iedereen een goed, gezond en warmhartig 2023!

Voedselbank Noordenveld is gevestigd aan de achterkant van het gebouw CBN 122 aan de Ceintuurbaan Noord 122. Hier kunnen elke donderdag tussen 13 en 16 uur producten afgegeven worden. Ze zijn er voor hun klanten enorm blij mee!