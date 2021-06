Donateurs welkom in CazemierBoerderij

TOLBERT – Nu de omstandigheden dat weer toelaten, organiseren de Oudheidkamer Fredewalda en de CazemierBoerderij in Tolbert een donateursdag. Op zaterdag 19 juni 2021 kunnen donateurs tussen 10.00 en 17.00 gratis een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Hier Radio Oranje’ en de beschilderde silo op de parkeerplaats.

Donateurs moeten zich vooraf aanmelden via het ticketsysteem op www.cazemierboerderij.nl. Per twintig minuten kunnen kleine groepjes worden binnengelaten, zodat er nergens problemen ontstaan met de onderlinge afstand. Na bezichtiging van de expositie kunnen donateurs nog enkele filmpjes bekijken en staat voor iedereen een kop koffie of thee klaar. Donateurs kunnen hun bezoek afsluiten met het bekijken van de buiten- en binnenkant van de silo op de parkeerplaats.

Kunstenares Anneke Ekhart uit Tolbert heeft de buitenkant van de betonnen silo beschilderd met zeven fragmenten uit oorlogssituaties in het dorp. Prominent in beeld, inclusief een oude fiets, staat koerierster Katrijn Huizinga, die opgepakt werd en hevige ontberingen moest doorstaan in concentratiekampen en fabrieken in Duitsland, maar uiteindelijk weer in Tolbert terug kwam.

Ook de beschieting van een trein, Duits afweergeschut en het onderbrengen van geëvacueerde Limburgse kinderen op de CazemierBoerderij en andere gebeurtenissen zijn afgebeeld, alles onder de titel ‘Vrijheid verstopt in beton’.

Het kunstwerk heeft ook een educatieve functie, want aan de binnenkant hangen panelen met achtergrondinformatie en digitale toepassingen, zodat ook jongere generaties op een moderne manier meer te weten kunnen komen over het dorpse leven in oorlogstijd.

De tentoonstelling ‘Hier Radio Oranje’ in het voorhuis gaat over facetten van communicatie tijdens de oorlog. Radio, post, (illegaal) drukwerk en voorwerpen uit de oorlogsperiode zijn hier te bewonderen.

Bezoekers die geen donateur zijn, kunnen de expositie iedere zaterdag tussen 13.30 en 17.00 uur bekijken. Voorlopig moet men zich via het kaartreserveringssysteem aanmelden op www.cazemierboerderij.nl.