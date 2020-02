Donkere gedichten geven unieke inkijk in gedachten van iemand met depressie

Eerste dichtbundel Ilse de Boer een feit

NIEUW-RODEN – De in Nieuw-Roden woonachtige Ilse de Boer heeft haar eerste boek geschreven. Onlangs kwam haar via Boekscout uitgebrachte gedichtenbundel ‘De ellende in mijn hoofd’ uit. De twintigjarige Ilse kampt al sinds haar negende met psychische problemen. Middels haar gedichten probeert de Nei-Roonster haar emoties te uiten en haar problemen op een rijtje te zetten.

Al sinds haar veertiende schrijft Ilse gedichten. Het was primair niet haar bedoeling om haar gedichten te bundelen tot een boek. ‘Mensen om mij heen zeiden dat ik er wat mee moest doen’, vertelt Ilse. ‘Het zijn donkere gedichten, die eigenlijk allemaal te maken hebben met mijn depressie of eetstoornis.’ Nee, een erg vrolijke dichtbundel is het allerminst. Niet zo verwonderlijk ook, meent Ilse. ‘Want ik kan eigenlijk alleen dichten als ik depressief ben.’

Met Ilse gaat het dus al sinds haar negende niet goed. ‘Het gaat eigenlijk nooit écht goed’, zegt Ilse. Haar problemen zijn met recht complex te noemen. Momenteel kan ze nog terecht bij Accare, de zorginstelling die haar al jaren enige hulp kan bieden. ‘Maar als ik 23 ben kan ik niet meer bij hen terecht’, zegt Ilse. ‘Dan word ik namelijk te oud. We zijn nu aan het kijken waar ik wél terecht kan, maar veel instellingen willen of kunnen mij niet helpen.’ Ilse is niet de enige die tegen dit probleem aan loopt. Onlangs kwam de 26-jarige Charlotte Bouwman in het nieuws, omdat zij actievoert voor een aanpak van de lange wachtlijsten in de ggz. ‘Zelf sta ik niet op die wachtlijst, ik zit er eigenlijk nog voor aan’, vertelt Ilse. ‘Maar zolang niemand mij kan of wil helpen, schiet dat ook niet op. De problemen binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn vrij groot.’

Door haar gedachten op papier te zetten, kan Ilse zichzelf beter uiten. ‘Ik schrijf dagelijks. Daarnaast volg ik online dichters, die ook dagelijks iets schrijven. Ieder gedicht dat ik schrijf is anders in vorm en lengte. Dat verschilt echt per dag.’ Haar beste gedichten bundelde ze en stuurde ze op naar Boekscout. ‘Het duurde even voordat ik bericht van hen kreeg. Maar na drie maanden gaven ze aan mijn boek uit te willen geven. Op 24 januari kwam het boek uit. Dat hebben we gevierd met een klein boekenfeestje.’

Boven alles hoopt Ilse het taboe op psychische problemen te verbreken. ‘Ook wil ik meer duidelijkheid over dit onderwerp geven. Zodat er meer bewustzijn ontstaat.’ Ze hoopt lotgenoten bovendien steun te bieden. ‘Ik heb door de jaren heen veel mensen leren kennen die ook problemen hebben. Met hen heb ik contact onderhouden. Soms help je elkaar en dat hoop ik ook met dit boek te kunnen. Ik hoop dat ze zich minder alleen voelen. Dat is vaak een probleem namelijk. Mensen voelen zich alleen in hun strijd.’

Sinds drie jaar spreekt Ilse openhartiger over haar eigen problemen. ‘Ik weet dat ik niet alles alleen kan. Daardoor vraag ik ook eerder hulp.’ Nu haar boek er ligt, is Ilse benieuwd naar de reacties. ‘Ik vind het spannend. Ik heb al een aantal positieve reacties ontvangen, dus daar ben ik blij mee. Er zijn niet veel mensen die ik heb ontmoet die ook dichten. Schrijven doen sommigen van hen wel, maar dichten niet.’

Wat Ilse betreft is haar eerste dichtbundel ‘De ellende in mijn hoofd’ niet meteen haar laatste geworden. ‘Ik hoop zeker nog een boek te schrijven. Een tweede dichtbundel sowieso. En misschien wil ik in de toekomst een autobiografie schrijven. Ik ben daar wel mee begonnen, maar dat is nog te moeilijk voor mij. Je komt jezelf echt tegen. Als dichter ook, maar toch is het voor mij moeilijker om een autobiografie te schrijven. Misschien komt dat ooit nog.’

Het boek van Ilse is te vinden op www.boekscout.nl. Wie zoekt op ‘Ilse de Boer’ kan het boek voor 15,99 euro kopen.