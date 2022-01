Door de olliebollen drive thru van VV Roden

RODEN – Er staat een stevig windje op de laatste dag van het jaar. Niet de meest ideale omstandigheden voor een oliebollenkraam op het parkeerterrein tegenover de voetbalvelden van VV Roden. De vlaggen waaien net zo snel om als dat ze rechtop staan en de doeken van de kraam vangen zoveel wind dat de poten van de grond loskomen. Onstuimige toestanden. Maar de vrijwilligers van de voetbalclub laten zich niet kisten door het humeur van de weergoden. De Ongenode Gast springt ook even in de bolide voor een rondje door de drive thru.

Voorzitter Hans de Vries is net terug uit Zevenhuizen. Het witte bestelbusje is vol geladen met warme oliebollen van Bakkerij van Esch. Hij verwacht dat –ie nog wel twee keer op en neer moet. Zesduizend bollen moet te doen zijn, volgens De Vries die zijn verwachtingen baseert op vorig jaar toen door corona ook een drive thru werd opgetuigd. Wietse Rozema laadt de warme oliebollen uit. Zij dochter Lotte helpt mee met de verkoop. Voor haar de allermooiste dag van het jaar, roept Wietse de Ongenode Gast toe. Normaal gesproken staat de jonge dame samen met haar vader bij de kraam bij Bakkerij van Esch op de Albertsbaan, maar door het welbekende virus is dat dit jaar opnieuw niet mogelijk. Berend Overwijk is er ook. De noeste vrijwilliger van VV Roden helpt mee om de boel op te bouwen. De verkoop laat hij graag aan anderen over, zegt hij. Marianne Hagenauw (verantwoordelijk voor de meiden- en vrouwen voetbalzaken binnen de club) heeft de eerste zak weten te slijten. Zes naturel bollen voor 5 euro 50. Dat doen ze heel handig: Julia neemt de bestelling op, Marianne schuift de automobilist de pinautomaat onder de neus en de klant rijdt door naar de kraam waar Wietse de bollen in een zak stopt en Lotte de klant via het openstaande autoraam de oliebollen aanreikt. Ondertussen lopen Gerard Voskuil en Willy Schepers het terrein op met een kruiwagen vol zandzakken. De mannen moeten de kraam verstevigen want anders vliegt de boel de lucht in. Ook de vlaggen worden met een stevige pen in de grond getimmerd.

Ondertussen komt Jan Groenewold aanrijden. Sinds jaar en dag koopt hij de oliebollen bij de voetbalclub. Net als Ineke Buttinge. Ze vindt het belangrijk om de club te steunen. Mevrouw Talens rijdt per stalen ros door de drive thru. Ze woont samen met haar man Harry Talens aan de Geluklaan, Harry is ere lid van verdienste van VV Roden. Mevrouw draaide liefst dertig jaar kantinediensten, vertelt ze de Ongenode Gast. Voor haar is het vanzelfsprekend dat ze de oudejaarslekkernij bij haar cluppie koopt. Ook online vlogen de bestellingen binnen, weet Hans de Vries te vertellen. Henk Komduur bezorgt de zakken tussen 11 en 12 uur aan huis weet Hans die mensen die de club graag willen steunen, maar om wat voor reden ook niet de deur uit kunnen ook wil bedienen. De Vries hoopt dat de actie weer net zo’n succes wordt als het afgelopen jaar. De opbrengst van de oliebollenverkoop wordt namelijk besteed aan nieuwe doelen voor de jeugd. En die zijn behoorlijk kostbaar, zegt de voorzitter. John Zeller uit Roden komt ook aanrijden. Hij kan wel naar de oliebollenkraam op de Brink gaan, maar hij koopt ze liever bij de voetbalclub. Drie zakken, want je weet nooit wie aan komt lopen, lacht hij. Wanneer fotograaf, vormgever en artdirector Erik Veenstra de buit binnen heeft (2 zakken naturel met poedersuiker) houdt de Ongenode Gast het voor gezien. Het kantoor sluit op de laatste dag van het jaar om 12:00 uur en dat betekent nog even flink aanpoten om de verhalen rond te krijgen. Een ding is zeker: weer of geen weer, er worden goede zaken gedaan bij VV Roden.