‘Door take-away kunnen we nog steeds dat geluksmomentje creëren’

Horecaondernemers Noordenveld houden de moed erin







Nu de lockdown ingevoerd is en horeca helemaal zijn deuren heeft moeten sluiten vlak voor kerst, is de Krant benieuwd hoe het gaat met de horecaondernemers in Noordenveld. Hoe kijken ze naar de komende tijd? Zien ze de toekomst nog steeds zonnig tegemoet, of laten ze de moed zakken? Tijd voor een rondje horeca, om eens te kijken wat voor creatieve oplossingen er zoal bedacht zijn door onze ondernemers.

RODEN – Anton Hamstra van Onder de Linden in Roden omschrijft deze tijd in één woord. ‘Waardeloos.’ Toch geeft hij de moed niet op. ‘Helaas geen kerstdiner. We hadden leuke ideeën voor een kerstbrunch, maar ook die kan niet doorgaan. Dus toen het nieuws naar buiten kwam hebben we eerst even een traantje gelaten, toen een borrel gedronken. Daarna de schouders er maar weer onder gezet. We gaan een tent buiten zetten, voor take-away. Chocomel, snert, maar ook kunnen mensen het kerstdiner afhalen en laten bezorgen. En ze kunnen van de kaart bestellen. Daarnaast hebben we een leuke kerstwandeling bedacht, waarbij mensen een routebeschrijving krijgen, en een rugzak met lekkers erin. We zijn nu druk bezig om dat vorm te gaan geven. Op onze Facebookpagina is er meer over te lezen. Het hotel is nog wel gewoon open. Daar zitten nu vooral werklieden. Ze mogen niet in het restaurant eten, dus eten ze op hun kamer. We missen echt wel de gezelligheid nu. We zijn ook maar weer aan het verbouwen geslagen, in de achterste zaal.’

NORG – Lammert Tel van Hotel Karsten in Norg snapt de maatregelen wel. ‘Ik heb zelf ondanks de vaccinatie ook corona gehad. En ik ken mensen die het niet overleefd hebben, dus ik snap de maatregelen. Ik heb me ook ingelezen over die Omicron-variant en als je kijkt hoe snel de besmettingen in Engeland zich verdubbelen, dan is het waarschijnlijk nodig. Daarnaast zijn de mensen bij het RIVM deskundig op hun gebied. Maar zakelijk gezien is het allemaal natuurlijk bloedrood. We hebben dan ook besloten tot en met 31 maart de boel dicht te gooien. De lol is er ook wel een beetje af. Karsten is ook een hotel en er zijn allemaal evenementen afgelast. Zoals de Drenthe 200. Daarnaast hebben hotelgasten natuurlijk geen zin om om 17.00 op de kamer te zitten. Maar ik ben niet opstandig, ik heb wel vertrouwen in de politiek. Ik ga ervan uit dat we tot de lente in een soort winterslaap zitten. Daarna zien we wel weer. Wat de kerst betreft hadden we een kerstbrunch georganiseerd, en de mensen die zich opgegeven hadden voor het kerstdiner voor de minima, konden gewoon meedoen met de kerstbrunch. Verder hadden we een aantal kamers omgebouwd tot dinerkamer, daar konden mensen dan met maximaal vier personen eten. En nu hebben we alles afgezegd. We hebben een overleg met het personeel gehad. Er waren mensen bij van wie het contract af zou lopen. Ik heb iedereen ervan verzekerd dat ze mogen blijven. Dat zorgt er ook voor dat je een team houdt. Maar ik snap heel goed niet alle horecaondernemers dat kunnen doen.’

RODEN – Bart de Vries van het Wapen van Drenthe reageert op de vraag hoe het gaat een beetje somber: ‘Wat denk je?’ Vorige week zag hij de kerst nog vrolijk tegemoet, maar de harde lockdown was wel even slikken. ‘Het hotel loopt wel een beetje door met zakelijke gasten. Maar toeristen zijn er niet. Ik snap dat wel, wie heeft er nu zin om alleen maar op de kamer te zitten? Er gaan allerlei evenementen niet door. Er waren nog mensen die de Drenthe 200 individueel wilden fietsen, maar we moeten maar eens kijken hoe dat komt. Maar omdat we een hotel hebben kunnen wij tenminste nog iets doen. Er zijn collega’s die helemaal niks kunnen momenteel. Het kerstdiner werd aanvankelijk verplaatst naar de middag, maar nu wordt dat ophalen of bezorgen. We hebben daar een uitgebreide gebruiksaanwijzing bij, met foto’s en een beschrijving. En na de kerst wilden we sowieso al een paar dagen dicht, dan doen we nu ook.’ Die toekomst ziet de Vries nog steeds zonnig in. ‘We redden het wel. We konden een buffer opbouwen toen in de zomer de maatregelen afgeschaft werden. Maar goed, we hebben natuurlijk ook onderhoud aan het gebouw. Het is niet de bedoeling dat we elk jaar de buffer opmaken op deze manier. Maar we klagen niet te luid hoor, we hebben bijna al het personeel weten te behouden en daar zijn we erg blij mee.’



RODERESCH – Barbara van Es van Herberg van Es zag de bui al hangen. ‘We hebben half oktober al bedacht dat het niet goed zou komen met het aantal oplopende besmettingen. We besloten om ook dit jaar weer op afhaalmaaltijden in te zetten. En dat pakte goed uit. We hebben graag het roer in eigen hand. We konden mis gokken of goed gokken, maar het was wel onze eigen gok. We besloten om zeven dagen in de week open te zijn. Waar andere restaurants juist dagen dicht gaan, besloten wij een extra dag open te gaan. Wat we wilden is een geluksmomentje voor mensen creëren. Net als vorig jaar, toen we in lockdown zaten en we koffie en gebakjes to go aanboden. Mensen reageerden daar zó blij op. Heerlijk was dat. Je verdient er niet veel aan, maar daar ging het ons niet om. En nu weer een harde lockdown, dus we zijn gewoon 7 dagen in de week open voor afhaal. Mensen die langswandelen kunnen nog steeds koffie, chocomel en een gebakje komen halen. En natuurlijk snert. We geven niet op. We bestaan al 20 jaar, waarvan anderhalf in lockdown. Dus we houden het nog wel even vol. Wat de kerst betreft, hebben we een afhaal box. Mensen kunnen de box reserveren voor een bepaalde tijd en wij zorgen dat hij klaar staat. Mensen hoeven zelf niets op te warmen, het eten is kant en klaar. Weet je, natuurlijk baalden we wel. En natuurlijk hebben we onze sombere momenten. Maar we gaan lachend naar het werk en komen lachend thuis. We houden de moed erin. Dit treft heel Nederland, niet alleen ons.’



PEIZE – Frits Franke van de Peizer Hopbel ziet de huidige tijd nog steeds zonnig in. ‘We hadden zeventig man personeel en dat hebben we nog steeds. Wat jammer is, is dat we dat gezellige drankje na het werk even niet meer kunnen doen. Maar voor de rest sta ik er nog steeds positief in. We hebben die afgelopen anderhalf jaar overleefd, we zullen deze winter ook wel weer overleven. De zomer leverde een goede omzet op. Dat zorgde voor een buffer. We leveren ook kerstpakketten en die lopen nu ook goed. Er zijn best veel bedrijven die goed geboerd hebben en die willen wel wat weggeven.’

Sandra Jansen-Boonstra staat er al net zo in. ‘We doen wat we kunnen. We hebben een mooie ploeg mensen. Natuurlijk balen we wel dat de kerstmaaltijd niet door kan gaan, maar we gaan nu bezorgen. We zijn nu bezig met de verpakkingen en de sfeer is goed. Iedereen wil wel helpen met bezorgen. In Bij Boon zijn de kamers gewoon open. Zakelijke klanten annuleren nu wat meer, maar weer andere mensen willen gewoon even lekker de deur uit. Als horecaondernemer moet je sowieso goed kunnen schakelen, maar de afgelopen twee jaar was dat wel heel extreem!’