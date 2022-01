‘Door te vernieuwen houd je plezier in je werk’

Ton subsidie voor Camping Ronostrand





EEN – Afgelopen maandag kreeg Camping Ronostrand een cheque van honderdduizend euro overhandigd uit handen van wethouder Jeroen Westendorp en gedeputeerde Henk Brink. Camping Ronostrand krijgt de subsidie als zesde park in Drenthe en maakt deel uit van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe. De subsidie is een aanvulling op eigen investeringen om een duurzaam recreatiepark voor een breed publiek te worden.



Gieneke Hartlief komt al vanaf haar 16e op het park. ‘Als tiener werkte ik hier al, toen nog voor de vorige eigenaar. In 1988 hebben mijn ouders het bedrijf gekocht en zijn wij gestart met de gehele familie. Mijn moeder ging in 2001 uit de vof maar is nog steeds nauw betrokken. Nu run ik het samen met mijn partner Paul de Groot, Paul is chef-kok in het restaurant Bij Paul. Hoewel het park goed loopt besloten mijn partner en ik toch aan het RET-programma mee te doen. Dat staat voor Recreatie Expert Team. Deze mensen stellen je eigenlijk maar één vraag: wat willen jullie met het park en welke doelgroepen wil je ontvangen? En er wordt naar je website gekeken, want het is belangrijk dat je duidelijk uitstraalt wat je te bieden hebt. Bied je juist rust, of bied je entertainment? Daar leer je over nadenken. En je leert hoe je dat op je website laat zien. Daarnaast hebben we nagedacht hoe we de verschillende stromen van bezoekers naast elkaar kunnen laten bestaan. Zo was het soms zo druk op het strand, dat campingbezoekers maar niet meer gingen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus hebben we een aanpassing gemaakt door een reserveringssysteem in het leven te roepen, voor mensen van buiten. En dat werkt heel goed om alles aangenaam voor iedereen te houden. Ook gaan we het oude voetpad naar het strand weer in ere herstellen. Dat ligt er nog steeds, maar wordt niet meer gebruikt. Door het voetpad weer te laten gebruiken, wordt de route ook duidelijker voor fietsers.’



De subsidie komt uit het REX (Recreatie Exellentieprogramma) van Vitale Vakantieparken Drenthe. Camping Ronostrand is daarmee het eerste park dat zowel aan het RET- als aan het REXprogramma meedoet. ‘We denken daarmee ook aan de toekomst. Ik heb drie meiden en hoewel ik natuurlijk nog niet weet of die het over willen nemen, moeten we toch verder kijken. We hebben vorig jaar waterlodges geplaatst, luxe tenten op palen die in het water staan. Verder breiden we uit, we maken meer plaats voor tenten rondom het water, leggen camperplaatsen aan, en er zijn speel/trimtoestellen om het strand geplaatst. En er wordt zelfs een heel speelveld voor kinderen gerealiseerd. We willen dat kinderen niet achter de spelcomputer zitten, maar het echte buitenspelen kunnen beleven.’

Ook wordt de bebording aangepast en komt er een impressiedoek bij de vlaggenmasten te staan. Op deze manier is het duidelijker waar alles zich bevindt. ‘Ons terras is natuurlijk voor iedereen open, ook voor mensen die even langs komen fietsen of wandelen. Dus we willen een open en welkome uitstraling. Daarnaast wordt het terrasmeubilair vervangen, daar zijn we vorig jaar al mee begonnen door andere tafels met parasols te plaatsen.’

Camping Ronostrand heeft 370 plaatsen op de camping. Het seizoen loopt van april tot en met oktober, maar in maart kunnen de gasten al weer opbouwen. ‘De winter hebben we echt nodig voor onderhoud, snoeiwerk en natuurlijk wat meer rust dan in de zomer. Dan zijn we echt 7 dagen in de week bezig.’

Makkelijk was het niet om de subsidie aan te vragen. Gieneke lacht: ‘Nou, we waren er al eens eerder aan begonnen, maar liepen toen vast in de drukte. Het schrijven van een plan is best lastig, maar wij hebben met het hele team aan het plan gewerkt. En het is ook echt leuk om te vernieuwen, dat zorgt ervoor dat je plezier in je werk houdt.’