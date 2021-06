Doortrappen in Noordenveld

RODEN – Afgelopen donderdag was het wereldfietsdag. Welzijn in Noordenveld en de gemeente Noordenveld grepen die gelegenheid aan om een fietstocht te organiseren in het kader van de campagne ‘Doortrappen Drenthe’. Om 10.00 uur kreeg Alex Wekema bij Sportcentrum de Hullen een koffertje met oorkonde voor de deelname aan ‘Doortrappen’, waarna hij het startsein gaf voor de 25 kilometer lange fietstocht.

‘Doortrappen Drenthe’ helpt senioren om zo lang mogelijk fit en veilig te kunnen blijven fietsen, omdat dit ervoor zorgt dat zij langer gezond en zelfstandig blijven en sociale contacten behouden. Daarom worden verschillende gratis activiteiten georganiseerd, zoals e-bikedagen, fietsclubs, de veilig blijven fietsen-test, de seniorenbeurs mobiliteit en veiligheid en dagen waarop senioren een driewielfiets kunnen uitproberen. In de zomer vindt de zomerchallenge plaats, die senioren uitdaagt om zoveel mogelijk door Drenthe te fietsen met de kleinkinderen. Ook deelt de Fietsersbond de komende tijd tijdens (fiets)evenementen informatie uit over de voordelen van fietsspiegels en reist het Fietsvitaalteam door Drenthe om mensen te informeren over fietsen en fietsveiligheid.

De gemeente Noordenveld hoopt dat de fietstocht in het kader van ‘Doortrappen’ zal leiden tot de vorming van een groep senioren die in de toekomst samen kan fietsen. Meer informatie over campagne is te vinden op de website www.doortrappendrenthe.nl.