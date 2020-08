Doreen Noord in de schulden om verzakt huis te herstellen

‘Ik heb geen zin meer om verder te graven, je moet door’

RODEN – Twee jaar geleden begon de ellende. Een haarscheur in de muur van de woonkamer werd een enorme spleet. Na onderzoek van funderingsspecialisten bleek de woning van Doreen Noord aan de Bleijenbeek in Roden verzakt. Oorzaak: naar alle waarschijnlijkheid de droogte en de lage grondwaterstand. Na jaren getouwtrek met de gemeente in een poging om iets van steun te krijgen heeft ze de handdoek in de ring gegooid. Ze is de strijd moe. Doreen leende tienduizenden euro’s van vrienden en is begonnen om de boel te herstellen.

Na de melding van Doreen stuurde de gemeente constructeurs om de behoorlijke scheur te komen bekijken. Conclusie: de woning is verzakt. Twee weken daarna speelden de problemen in de Oudgenoegstraat. De gemeente ontving 58 meldingen van verzakkingen in de wijk Middenveld en twee woningen werden onbewoonbaar verklaard. De verzakte woningen daar zijn de oorzaak van het vervangen van een rioolstelsel, bleek uit een onderzoeksrapport. Omdat de gemeente opdrachtgever was voor de rioolwerkzaamheden, voelde ze zich verantwoordelijk voor de problemen.

‘Wie eist, bewijst’

“Hier zijn zoveel mensen geweest. Ik heb gesprekken gevoerd met de burgemeester, de wethouder en constructeurs. Het komt er op neer ‘wie eist, bewijst’. Ik moet bewijzen dat de gemeente schuldig is aan de verzakkingen. Inmiddels wist ik dat er in mijn buurt ook veel bewoners in de buurt (De Dam, De Dorth) ook problemen hadden. Maar wij horen niet bij de wijk Middenveld en dus komen wij niet in aanmerking voor steun. Al hadden ze me maar voorgesteld dat ik een lening kon krijgen, dan had ik ook vooruit gekund. Ik weet dat er speciale fondsen voor huiseigenaren zijn. Noordenveld is daar niet bij aangesloten”, zegt Doreen die uiteindelijk een streep heeft gezet onder de strijd. “Ik ben veel dure onderzoeken verder, continu kreeg ik nul op het rekest. Ook de bank wilde niets doen, ik heb al een hypotheek. Het meest frustrerend vind ik dat er met twee maten gemeten wordt. Huizenbezitters in de ene wijk worden wel geholpen en in een andere wijk moeten ze het maar uitzoeken. Ik voel me niet serieus genomen. Slapeloze nachten heb ik er van gehad, heb er netelroos aan overgehouden. Pure stress. Ik heb geen zin meer om verder te graven, je moet door”, vertelt Doreen die een noodwand in haar woonkamer liet plaatsen om de muren af te kunnen breken. Al bijna een jaar leeft ze samen met haar twee dochters op een stuk van 2 bij 3 meter. “Het is net een studentenwoning, haha.”

“De fundering heb ik laten vervangen door een gespecialiseerd bedrijf uit Heerenveen. Er bleek een strookfundering onder te liggen, het hele huis rust op drie rijtjes witte kalk stenen. “Er zijn 8 betonnen palen met stalen kokers er omheen in de grond geboord. Daar is de fundering opgebouwd. Kosten: 25.000 euro. En dan heb ik het alleen over de fundering. Nu moeten de muren er nog op. Dan ben je ook al gauw duizenden euro’s verder. Het geld heb ik geleend van vrienden.” Van de gemeente verwacht ze niets meer. “Ik heb geprobeerd een lagere WOZ-waarde te krijgen. Kwam er iemand langs die mijn woning gaat vergelijken met de woning van de buurman, terwijl die helemaal gestript, opgebouwd en mooi afgewerkt is. Dat is toch niet reëel?” Ik kon wel een maatschappelijk werker krijgen. Daar zat ik niet op te wachten.”

Om het huis af te bouwen doet Doreen een oproep op handige mannen met klushanden. “Alle hulp is welkom. De muren moeten opgebouwd en het dak moet erop. Dus bij deze: iedereen die zin heeft om te helpen, héél graag! Ik hoop dat het lukt om het voor aankomende winter dicht hebben.” Hulptroepen kunnen een mailtje sturen naar: bseb@live.nl.