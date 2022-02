Dorothee Jelsma en Peter Smit presenteren beelden uit Zimbabwe

Kleintje Cultuur

Tichaonana ‘De gedachte is ontmoeting om elkaars ervaringen en verhalen vertellen’

RODEN – Tot en met 27 februari is er in Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat in Roden een bijzondere tentoonstelling te zien. De expositie is samengesteld uit een privécollectie van zeven particuliere verzamelaars. Arien de Groot en Peter Vis, Maxelant Harmsze, Cilly en Wouter van der Heide, Atty en Hans van der Mark, Dorothee en Peter Smit, Grietje en Berend Vos en Trijnie en Johan Antons geven een inkijkje in hun voorliefde voor kunstobjecten. Er zijn beelden, schilderijen, grafiek en veel meer kunstzinnige zaken te ontdekken.

De Krant sprak Peter Smit uit Peize. Samen met partner Dorothee Jelsma is er een grote passie voor kunstzinnige beelden uit Zimbabwe. Beiden zijn fysiotherapeut en vertrokken 20 jaar geleden naar het continent Afrika waar Zimbabwe hun thuisbasis werd. ‘We hebben er 4 jaar gewoond en onze eerste zoon is er geboren. We hebben het land nooit meer losgelaten. In al die jaren hebben we meer dan 600 beelden geïmporteerd. Eens in de zoveel tijd gaan we naar Zimbabwe. Daar bezoeken we de kunstenaars en kopen de beelden die we mee willen nemen naar Nederland. We kopen op basis van Fair Trade. De kunstenaars krijgen een eerlijke prijs. We zijn onder de indruk van de kwaliteit en professie die we daar zien.’

Tichaonana is de term waar het volgens Peter Smit allemaal om gaat. De gedachte is ontmoeting om elkaars ervaringen en verhalen vertellen. We Meet Again, is de andere betekenis van het woord. Als voorbeeld komt het beeld Sun Bird op tafel. Een beeld van Josias Manzi. Een grote vogelkop met een sterk uitvergrote snavel. ‘Dit was het allereerste beeld dat we hebben gekocht. Beeldhouwers in het land werken met name met Serpentijn. Doordat er door het land geologisch gezien een breuk loopt, genaamd de Great Dyke, kan deze steensoort vrij gemakkelijk worden gewonnen. Het proces om tot een mooi beeld te komen bestaat uit 10 stappen. Kort gezegd wordt eerst de grove vorm eruit gehaald en daarna is het raspen en schuren tot dat het de vorm heeft die men voor ogen had. Uiteindelijk wordt het verhit en brengt aangebrachte was de kleur naar boven. Allemaal erg arbeidsintensief, met prachtige eindresultaten.’

Met het land Zimbabwe en de mensen zijn warme contacten opgebouwd. ‘Het is prachtig om daar te zijn,’ zegt Peter Smit. ‘Als je door de straten loopt in de kunstenaarswijken dan hoor je het onophoudelijke getikt van de beeldhouwers die aan het werk zijn. Het is er altijd mooi weer, dus iedereen werkt buiten. Het is tijdens ons bezoek een kunst om de mooiste beelden uit te zoeken. Inmiddels hebben we hier ervaring mee. Het is altijd erg inspirerend om de mensen aan het werk te zien. Er is passie en kunde. En daarbij, de mensen staan anders in het leven dan wij. Er is veerkracht, ondanks de misère. Er is plezier in het leven. De laatste jaren worden steeds meer de traditionelere vormen losgelaten. Er komt meer variatie en er nu meer MixtMedia. Kijk maar naar de vogel in onze tuin. Deze heeft vleugels van stee en kent materialen als ebbenhout en staal.’

Eens in de twee jaar is er in tuin een expositie van alle beelden. Dan mag iedereen komen kijken. Er zijn dan ook workshops te volgens van de uit Zimbabwe afkomstige Givemore Mashaya. www.tichaonana.nl