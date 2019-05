Dorpenfonds zorgt voor bomvol dorpshuis

EEN – In dorpshuis De Schans te Een stond afgelopen week een informatieavond over het Dorpenfonds op het programma. Het dorpenfonds – een ambitieus plan van de gemeente Noordenveld om dorpen zélf regie te geven over dorpsinitiatieven – werd hier aangeprezen. Daarnaast werden ideeën uitgewisseld en kon er worden overlegd met medewerkers van de gemeente. De Ongenode Gast nam een kijkje in een bomvol dorpshuis.

Ah, het dorpshuis van Een. Een aantal jaar terug, voordat dit blinkende nieuwe gebouw hier stond, herbergde het dorpshuis nog een aftandse soos. Daar waar bier een euro kostte en veel anekdotes werden geboren. ‘Das war einmal’, zullen we zeggen. De dagen dat het dorpshuis in Een eigenlijk niet meer kon, liggen ver achter ons. Inmiddels ligt er een fijne accommodatie, waar ook de plaatselijke SV Een vol trots gebruik van maakt.

Binnen schenken de vrijwilligers, onder wie agent Maznu Holthuis en Markus Mulder, koffie in. Dat doen zij in felgroene polo’s. Over smaak valt te twisten, maar de vrijwilligers vallen zeker op. Naast koffie en thee, staan er kleine gebakjes klaar. Het moet een feestelijke aangelegenheid worden. Binnen zien we een aantal bekende gezichten. Reinder Auwema is aanwezig. ‘Ik word vaker gevraagd voor zulke bijeenkomsten en meestal zeg ik af. Ik dacht: laat ik maar een keertje komen.’ We zien ook Jos Sanders, Robert Meijer, Jos Darwinkel, Henk Baas, Jan ten Hoor, Tiemen Ensink en Femma Bezu. Langzamerhand stroomt het dorpshuis steeds meer vol. Achter in de zaal neemt Koos Strijker zijn plek in. Onopvallend in een hoekje, niks voor Koos toch?

Wanneer wethouder Jeroen Westendorp binnen is, ziet hij dat de zaal goed gevuld is. Alle tachtig plaatsen zijn bezet. Goed nieuws dus. Het Dorpenfonds leeft. Nog nét voordat hij het woord neemt, komen de laatste aanwezigen binnendruppelen. Onder wie we Jofien Brink, Rinus en Elly Pries en Oeds Keizer herkennen. De koffie is bij eenieder reeds ingeschonken, waardoor het viertal achter het net dreigt te vissen. Gelukkig is daar de oplettende en immer sociale Otto Huisman, die persoonlijk koffie regelt bij de vrijwilligers. Nog voor Westendorp aan zijn welkomstwoord begint, is het zwarte goud reeds verdeeld.

De wethouder neemt de aanwezigen mee naar het coalitieakkoord. ‘Hierin hebben we betrokkenheid bij de inwoners hoog in het vaandel staan’, zegt hij. ‘Het gaat er niet alleen om wat wij belangrijk vinden, maar we willen het samen met u doen.’ Om de aanwezigen een idee te geven van initiatieven uit de samenleving, introduceert hij Wisse Hummel. Hij is voorzitter van dorpsbelangen Een en vertelt over de totstandkoming van het nieuwe dorpshuis. Het café, de samenvoeging van twee scholen, de noeste doch vrijwillige arbeid: alles komt voorbij. De aanwezigen krijgen een mooi beeld van de route die het dorp heeft afgelegd om uiteindelijk tot een nieuw dorpshuis te komen. ‘In plaats van een Kiss&Ride-zone bij de school, hebben we een Smok en Deurrieden-zone’, vertelt Wisse. Een ideetje van – hoe kan het ook anders – Anne Doornbos. De oud-gemeentesecretaris is er vanavond ook als vrijwilliger.

Daarna is het de beurt aan David Wassenaar, die vertelt over de verduurzaming van het Zomerbad Peize. Onder de titel ‘Peize heeft ’t en Peize houdt ‘t’, geeft hij een bevlogen presentatie. Het Zomerbad is al volledig van het gas af en is nu in samenwerking met Energiecoöperatie Noordseveld druk bezig met het realiseren van een zonneweide. Richard Ton (voorzitter van ECN) knikt goedkeurend.

De inspirerende verhalen moeten de aanwezigen inspireren. Eenieder kan zijn of haar idee aan de wand plakken waar met grote letters ‘MARKTPLAATS’ boven staat. Daarnaast onthult Westendorp samen met David en Wisse de slogan van het Dorpenfonds. ‘Goed voor elkaar!’, luidt deze pakkende slogan. Oplettend raadslid Darwinkel concludeert dat deze slogan wel erg lijkt op die van de provincie Drenthe. De vraag is nu: wie was er eerder? De kip of het ei?

Wat: informatieavond Dorpenfonds

Wanneer: dinsdag 21 mei

Hoe laat: 19:30 uur