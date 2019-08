Dorpsbelangenvereniging DES start feestweek met dorpsfilm

ZEVENHUIZEN Vrijdag 9 augustus start DES met de Dorpsfilm over Zevenhuizen uit 1981. Aanvang is 19.30 uur, entree is gratis en je kunt nadien of tijdens de jaarmarkt de film bestellen.

Op woensdag 14 augustus is op het sfeerplein voor het Verenigingsgebouw ‘s avonds om 20.00 uur de traditIonele “meter worst” uitreiking aan een vereniging, organisatie of inwoner die een positieve bijdrage levert of heeft geleverd aan de leefbaarheid van het dorp en zijn inwoners. Het zou mooi zijn als bij de overhandiging veel mensen aanwezig zijn.



Het Verenigingsgebouw in Zevenhuizen wordt de komende 2 jaar nog beheert door dorpsbelangenvereniging DES. Dit totdat het nieuwe multifunctioneel centrum is gerealiseerd in Zevenhuizen in 2021. Dit stelt DES in de gelegenheid ook een bijdrage aan de feestweek te leveren en dit doen we door een dorpsfilm te draaien uit 1981, inmiddels bijna 40 jaar geleden! !



Op woensdag, tijdens de jaarmarkt, zullen de vele vrijwilligers van het Verenigingsgebouw het extra grote terras bemannen waar u kunt gaan zitten voor een hapje en drankje. Er is dan ook live muziek. .

Tijdens de jaarmarkt is DES te vinden in de “huiskamer” van het Verenigingsgebouw. Zeker de moeite waard om even binnen te lopen. Want als dorpsbelangenvereniging is het belangrijk om te horen wat er in het dorp leeft zodat wij het dorp goed kunnen vertegenwoordigen!