Dorpsgenoten hebben verdachte man, in zake misbruik meisje, uit angst niet eerder aangegeven.

RODEN – De 52 jarige Peter O. uit Roden die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een 5-jarig meisje, werd door dorpsgenoten al eerder herkend op camerabeelden. Door angst of twijfel werd er niet eerder aan de bel getrokken.

Schrikbarend genoeg verklaren meerdere dorpsgenoten dat ze vanaf het moment dat de politie de beelden verspreidde wel wisten dat het om Peter O. ging. Dit werd niet bij de politie gemeld uit twijfel of angst om zelf in de problemen te komen

O. woonde op een steenworp afstand van het slachtoffer. De verdachte huurt een flatje aan de van Bergenstraat. Dit is vlakbij de plek waar vorig jaar op 15 juni een jong meisje seksueel werd misbruikt. Het meisje en een vriendinnetje waren op de bewuste 15 juni 2020 in een steeg, vlakbij de woning van O. aan het spelen toen ze werden aangesproken door een man op een fiets. De 52-jarige man die is opgepakt heeft inmiddels een volledige bekentenis afgelegd.