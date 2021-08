Dorpshuus Nijroon presenteert nieuwe activiteiten

NIEUW-RODEN – Op zaterdag 4 september van 14.00 tot 16.00 uur presenteert Dorpshuus Nijroon de activiteiten en organisaties van volgend seizoen met een flitsende presentatie.

Jofien Brink is voorzitter van Dorpshuus Nijroon. ‘De inloopmiddag met alle presentaties is georganiseerd door het bestuur en de activiteitencommissie. Denk daarbij aan klaverjassen, biljarten, toneel en zang. Ook zullen Vrouwen van Nu, Dorpsbelangen en de Baptistengemeente er zijn om informatie te geven over hun activiteiten. Welzijn in Noordenveld is aanwezig met een videofilm over een huiskamerproject, zoals dat wellicht ook in ons dorpshuis kan worden gestart. Daarnaast doen we als dorpshuis mee aan een provinciaal initiatief rondom dorpshuizen waarbij in Nijroon de functieverbreding rondom Kunst & Cultuur centraal staat. We zullen op 4september ons culturele programma ook onder het voetlicht brengen. Een tipje van de sluier is hierbij het optreden van muziekband What Ever Left op zaterdag 18 september. In oktober volgt een pubquiz en op 19 november is er een avond met de streektaalfilm ‘Liek achter de Badde’.’

Op 4 september kunnen bezoekers ook muzikaal aan de slag bij ‘De Rijdende Popschool’. Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven door contact op te nemen met de activiteitencommissie via 06-21237634.