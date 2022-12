Dorpskamer Leek bezorgt Trefpunt Dussel een onvergetelijke ochtend

NIETAP – Iedere dinsdagochtend kunnen bewoners van Nietap die behoefte hebben aan een kopje koffie, om samen te eten of deel te nemen aan een activiteit zoals spelletjes doen, een potje klaverjassen, sjoelen terecht bij Trefpunt Dussel, waar Tiedia, Trieneke en Wijke samen met Koen van Stichting WIN de ochtend verzorgen. Vanaf dag één is dit een daverend succes. Ieder week zitten er ca 25 mensen die er een met elkaar gezellige ochtend van maken. Dinsdagochtend 29 november stond in het teken van een bezoekje van SinterPiet. Er werd gezellig koffiegedronken met wat lekkers erbij aangeboden door AH en daarna was er de kletszak en werd er een heuse SinterPieten- quiz gespeeld. Willy Poelstra las tot slot nog een mooi zelfgemaakt gedicht voor. Willem Poelman van De Dorpskamer te Leek trakteerde de deelnemers op overheerlijke patat met bitterballen.