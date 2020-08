Dorpsquiz brengt Feest4Daagse-gevoel naar Norg

NORG – Meestal staat het eerste weekend van augustus in Norg synoniem aan de Feest4Daagse. Vier dagen vol spelletjes en een hele hoop gezelligheid. Het afgelasten van de Feest4Daagse was een logisch gevolg van de coronacrisis, al maakt het er niet minder zuur op voor de Norgers. En dus werd er toch iets georganiseerd in het eerste augustusweekend. Afgelopen zaterdag vond er een heuse dorpsquiz plaats, waarbij teams allerhande vragen moesten beantwoorden. Dit leidde ertoe dat deelnemers op de fiets kriskras door het dorp reden, om de opdrachten te kunnen vervullen. De Mancave Toeristen werden uiteindelijk de winnaars van deze goed georganiseerde quiz, die zeker voor herhaling vatbaar is!