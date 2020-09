Dorpsquiz LES gaat weer LOS!

RODEN – Na het ongekende succes van LES 1 en 2 is het 17 oktober tijd voor LES 3, de Alles-is-anders editie. Alles-is-anders omdat ook LES in 2020 geheel Corona-proof is. Zo bestaan de teams dit jaar uit maximaal 6 personen, wordt het quizboek op 1,5 meter verstrekt en is er geen grote show op de tweede avond. De uitslag wordt op een andere, nog geheime manier bekend gemaakt.

LES heeft vorig jaar uitgebreid geëvalueerd en is daardoor nog verder geëvolueerd, bijna tot in perfectie. Bijna, want LES zou LES niet zijn zonder een grote chaos teweeg te brengen. Een avond zoals die nog nooit is beleefd. Het gaat alle kanten op.

Ook dit jaar heeft de organisatie, gevormd door L (Lina en Lidija) E (Ellen en Eline) S (Siska en Sieger Zoutman), de meest uiteenlopende opdrachten bedacht.

De avond biedt voor een ieder wat wils; kennis, creativiteit, humor en een vleugje organisatietalent is wat nodig is in het team.

LES trok vorig jaar meer dan 500 deelnemers. Les 3 lijkt daar niet voor onder te gaan doen. Inschrijven kan nog tot 18 september via les-roden@mail.com.

En waarom de organisatie op deze manier op de foto staat? Het zou zo maar eens een hint kunnen zijn……..