Dorpsquiz LES2 zet Pompstee op zijn kop

RODEN – Je wist afgelopen vrijdag niet waar je kijken moest in De Pompstee te Roden. De finale van Dorpsquiz LES2 stond daar op het menu. ‘Het lijkt wel carnaval’, concludeerde één van de aanwezigen. De uitgedoste deelnemers maakten er een waar spektakel van. Spektakel wat ook terug kwam in de finale. Het was team ‘Oké, leuk is anders’ wat er na een zenuwslopende finale met de beker vandoor ging. Met meer dan vijfhonderd deelnemers kan de organisatie terugkijken op een geslaagde editie van de dorpsquiz. En als het aan de deelnemers ligt, volgt volgend jaar alweer de derde editie van dit spektakel.