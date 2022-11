Dorpsschouw Norg: gaten in asfalt en verkeershinder zorgen voor ergernissen

NORG – Jaarlijks zijn er in Norg een tweetal schouwen waarbij de Belangenvereniging Norg de inwoners van het dorp de gelegenheid geeft om kwesties op het gebied van grijs en groen nader onder de aandacht te brengen van de gemeente. Ook ditmaal was de oproep niet tegen dovemans oren gezegd. Maar liefst 25 meldingen kwamen binnen bij de vereniging. Vorige week donderdag werden de binnengekomen punten besproken in samenwerking met gebiedsverbinder Gert van Rossum, Welzijn in Noordenveld medewerker Bob Hulshof, voorman Harm Hadders en WiN-buurtwerker Koen Hulshof. Namens de belangenverenging was voorzitter Gerard Meijering van de partij alsook vast schouwlid Anne van Zijl.

‘Wat opvalt zijn onderwerpen die regelmatig terugkeren op de lijst,’ zegt Gerard Meijering. ‘Toch is het goed elkaar regelmatig te zien en wanneer we op de fiets de punten fysiek bij langs gaan, is dat altijd beter dan wanneer er een oplossing wordt bedacht vanachter het bureau.’ Toch blijft een heikel punt dat veel zaken niet kunnen worden opgelost. Zo is daar de kwestie van het onderhoud van het parkeerterrein achter bij de sporthal van De Brinkhof. (foto) De gaten in het asfalt zijn hier in de loop van de jaren steeds groter en dieper geworden. Gevaarlijk, zeker ook voor fietsers, was de conclusie. Gebiedsverbinder Gert van Rossum beloofde dit punt te bespreken met andere collega’s om te komen tot een oplossing.

Punten die wel tot een directe oplossing leiden hielden vooral verband met verzakkingen in wegen en stoepen, bermonderhoud, plaatsen van extra grastegels in bochten voor vrachtverkeer en het verwijderen van een kapot bankje achter de kerk. Ergernissen over vooral verkeershinder is er volop onder de Norgers. Zo wordt de verbindingsweg op het nieuwbouwterrein Oosterveld onterecht gebruikt voor afsnijdend vrachtverkeer en tracktoren. Hierdoor wordt de weg onveiliger voor voetgangers en fietsers. Ook autoverkeer op de Eenerstraat, Asserstraat en Peesterstraat rijdt harder dan toegestaan. Irritaties zijn er op dit moment duidelijk bij de vele wegomleidingen die op dit moment in Norg te vinden zijn. ‘Er ontbreekt duidelijk enige coördinatie op dit gebied,’ laat Anne van Zijl weten. ‘Norg is vanuit Huis ter Heide helemaal niet te bereiken, behalve met een kilometerslange omleiding, die ook nog eens niet goed staat aangegeven. Ze sturen je alle kanten op behalve de goede.’ Alle inwoners die een reacties hebben gestuurd krijgen van de Belangenvereniging bericht.