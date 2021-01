Douwe Efdée ‘Ik kijk altijd rond of er een fotomoment is’

‘Een foto is meer dan een kiekje’

VEENHUIZEN – Het moet zo rond zijn 15de jaar zijn geweest dat Douwe Efdée zijn eerste foto’s maakte op een toestel dat hij van zijn vader mocht gebruiken. Dit toestel, een YASHICA-MAT, zal hem altijd bij blijven. ‘Tweehoog, 6 bij 6 filmformat, goh man wat kon je op dat ding prachtige foto’s maken. Ik heb veel foto’s gemaakt met dat toestel. Ik heb hem later met pijn in mijn hart moeten verkopen. Ik ging trouwen met Annie en we hadden geld nodig. Tja, zo ging dat toen. Later heb ik eenzelfde toestel weer gekocht. En kijk, ik ben nu 73 en maakt al mijn hele leven foto’s.’

Geboren in Sneek en na vele omzwervingen werd de keus gemaakt om op een baan bij justitie in Veenhuizen te solliciteren. Daar werd het fotograferen weer stevig opgepakt. ‘Ik heb heel veel bruidsparen voor de lens gehad. Foto’s met mensen erop blijf ik het meest boeiend vinden. Jammer dat dit tegenwoordig veel moeilijker gaat. AVG, privacy, er mag minder dan vroeger. Tegenwoordig fotografeer ik veel natuur, landschappen, dieren. Ik ben actief op sites van natuur in Drenthe, Oud-Veenhuizen en heb een eigen facebook.’

Met veel aandacht tovert Douwe Efdée enkele gemaakte foto’s op zijn IPad tevoorschijn. ‘Ik fotografeer wat op mijn pad komt. Ik ben niet op zoek naar onderwerpen, maar kijk voortdurend om me heen of ik een goed fotomoment tegenkom. Ik kijk als een fotograaf. Hoe is het licht, het weer, waar is de horizon zichtbaar, welke beweging wil ik vast leggen, hoe zit het met het tegenlicht, reflectie. Ik hou daar allemaal rekening mee, omdat ik een mooi plaatje wil hebben. Een vogel in vlucht die in je lens kijkt, dat is mooi als je dat voor elkaar krijgt. Iedereen kan kiekjes nemen, maar ik zoek naar de extra’s van het fotograferen.’

Wie met Douwe Efdée het genoegen heeft om even op zolder rond te kijken, komt ogen te kort. Her en der op planken en kastjes liggen fototoestellen uit lang vervlogen tijden. ‘Allemaal gekocht en bij elkaar gescharreld op rommelmarkten. Je ziet de liefde die de makers in de jaren 70 hadden voor het maken van een toestel. Er was veel aandacht voor detail en vormgeving. Ik heb niet alleen westerse modellen, ook Russische makelaardij en toestellen uit Oost-Duitsland liggen hier. Sinds 2005 werk ik met digitale camera’s en tegenwoordig gebruik ik gewoon mijn mobiel. De kwaliteit en mogelijkheden daarvan zijn bijzonder goed. Ja, alles is ook wat dat betreft veranderd. Ik had op zolder een doca, een lichtbak voor negatieven, ik verduisterde de ramen met landbouwplastic en had onder de trapkast ruimte om de foto’s uit te rollen, in de douche kon ik spoelen en in de slaapkamer hing een waslijntje met alle gemaakte foto’s aan een knijper. Om me te bekwamen was ik lid van de Fotoclub Norg onder begeleiding van fotospecialist Eddy de Rook.’

Douwe Efdée maakt foto’s zonder poespas. ‘Ik zie gelijk of een foto bewerkt is. Heel soms maak ik gebruik van een filter, maar door de bank genomen zijn mijn foto’s puur en geven een blauwdruk van hoe het er in werkelijkheid uitziet. Als je er oog voor hebt kun je in je eigen omgeving gewoon hele mooie foto’s maken.’