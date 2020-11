Dr. Nassau College voornemens om locatie Norg te verhuizen naar Assen

NORG – Het Dr. Nassau College heeft de gemeente Noordenveld onlangs geïnformeerd over het voorgenomen besluit om de leslocatie in Norg te verhuizen naar Assen. Reden hiervoor zijn de daling van het aantal leerlingen uit Norg, een toename van leerlingen uit Assen, nieuwe richtlijnen voor het minimum aantal leerlingen om een school open te houden en de noodzaak tot renovatie of nieuwbouw van het schoolgebouw in Norg.

Lees dinsdag meer over de eventuele verplaatsing van het Dr. Nassaucollege in De Krant.