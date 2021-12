Dr. Nassaucollege in Norg mag nog iets langer open blijven

NORG – Het hing al een tijdje in de lucht, de sluiting van het Dr. Nassaucollege in Norg. Door het afnemende aantal leerlingen wil het schoolbestuur de locatie in Norg verhuizen naar Assen. Het minimum aantal leerlingen wordt wel gehaald, maar er komen steeds meer leerlingen uit de omringende dorpen. Ook komen er veel leerlingen uit Assen, terwijl steeds minder leerlingen uit Norg zich inschrijven. Sterker nog, het overgrote deel van de inschrijvingen komt uit Assen, uit de wijk Kloosterveen. Volgens bestuursvoorzitter Marcel Klaverkamp kan aan die leerlingen beter gepast onderwijs in Assen zelf worden gegeven

De school is nog steeds populair, omdat er onderwijs wordt gegeven dat is afgestemd op de persoonlijke behoefte van de leerling. Wel kan alleen de theoretische leerweg van het VMBO volledig doorlopen worden, waardoor een leerling die een hoger niveau volgt, na twee jaar alsnog moet doorstromen.

Ook is het schoolgebouw verouderd. De belangenvereniging Norg is niet blij met de sluiting van de school. Niet alleen zal Norg de reuring missen, ook is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe bestemming aan het pand wordt toegekend.

Afgelopen woensdag werd bekend dat het Dr. Nassaucollege waarschijnlijk pas in 2023 sluit, en zelfs dat is nog onder voorbehoud.