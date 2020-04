Draagt het coronavirus bij aan een beter klimaat?

Dat het coronavirus veel meer negatieve gevolgen heeft dan positieve staat vast, maar er zijn wel degelijk enkele positieve punten. Een van die punten is het milieu. Er is namelijk minder woon-werkverkeer, fabrieken leggen hun productie stil en bedrijven hoeven niet acht uur per dag gas en stroom te verbruiken. Het coronavirus lijkt dus bij te dragen aan een beter klimaat. Maar in wat voor perspectief moeten we dat zien?

Minder CO2-uitstoot

Het lijkt haast geen toeval, op de dag dat de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur officieel ingaat op alle Nederlandse snelwegen, is het wel verdacht rustig op de snelweg. Niet omdat iedereen nu ineens 30 kilometer per uur langzamer rijdt, maar omdat veel auto’s gewoon nog thuis op de oprit staan. Een groot deel van de Nederlanders werkt vanaf maandag 16 maart thuis. Veel mensen zijn vol goede hoop dat de CO2-uitstoot hiermee wel drastisch omlaag gaat. Maar helaas is dat iets te optimistisch. Het grootste aandeel CO2-uitstoot wordt namelijk veroorzaakt door fabrieken en deze draaien in Nederland grotendeels nog door. Maar in China hebben de fabrieken langere tijd stilgelegen en dat lijkt toch echt een positief effect te hebben op de CO2-uitstoot. De kans is groot dat de komende weken ook meer fabrieken hun deuren zullen sluiten en dat de CO2-uitstoot significant verlaagt. Ook het vliegverkeer moet niet vergeten worden. Er vliegen een stuk minder vliegtuigen. Wat de precieze effecten zijn zullen we pas op termijn weten, wanneer de crisis achter de rug is en het normale leven over de hele wereld weer opgepakt kan worden.

Lager stroom- en gasverbruik

In de eerste week dat de scholen en horeca gesloten zijn en dus veel mensen thuiswerken, blijkt het stroom- en gasverbruik in heel Nederland een stuk lager te liggen. Veel kantoren zijn dicht en hoeven dus niet de hele dag te stoken. Al die werknemers gebruiken thuis nu wel energie, maar dit weegt niet op tegen het verbruik van hele kantoren. Daarnaast ligt de horeca ook stil nu, wat ook grootverbruikers zijn voor wat betreft gas- en stroomverbruik. Voor de werknemer die nu thuis zit, kan het wel interessant zijn om eens een energievergelijker in te vullen. De stookkosten gaan thuis omhoog en met een energievergelijker kan de voordeligste keus gemaakt worden. Het scheelt voor al die thuiswerkers dat hartje winter voorbij is en dat de lente begonnen is. De komende weken hoeft er waarschijnlijk niet heel veel gestookt te worden.