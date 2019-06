Dranghek bungelt boven fietspad

ALTENA/LIEVEREN – Een oplettende voorbijganger wist afgelopen week niet wat hij zag. Boven het fietspad tussen Altena en Lieveren bungelde een groot dranghek. De verbaasde voorbijganger lichtte de organisatie van het Wielerweekend Roden in, aangezien zij het vermoeden hadden dat dit hun dranghek was. Dat vermoeden bleek al gauw te kloppen. Het was nog geen eenvoudig karwei om het gevaarte weer naar benden te krijgen. Omdat het hek met touwen vast zat, moest er uiteindelijk gereedschap aan te pas komen. Een rare gewaarwording was het zeker. En gevaarlijk was het ook!