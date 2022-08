Drankje voor de wagenbouwers Rodermarktparade

‘We mogen eindelijk weer écht Rodermarkt vieren’

RODEN – De Rodermarkt staat voor de deur en dat betekent dat de bouwgroepen van de paradewagens hard aan de slag zijn. Traditiegetrouw werden zij afgelopen maandag van een drankje voorzien door de heren van Volksvermaken. Het drinken werd aangeboden door Jumbo Jansema, Onder de Linden, Het Wapen van Drenthe, De Pompstee, Mo’s Café, Event Catering, jaarbeurs Roden en natuurlijk door de vereniging zelf.

‘Al maandenlang zijn de bouwgroepen van 12 paradewagens voor de Rodermarktparade bezig met het bedenken, ontwerpen en opbouwen van de wagens. Voor we het weten is het zaterdag 24 september en zijn de paradewagens in de optocht te bewonderen. Voor de laatste weken, zeg maar de laatste loodjes, is het drinken meer dan gegund en wordt het door de bouwgroepen als meer dan welkom ontvangen,’ vertelt voorzitter van Volksvermaken Roden Lammert Kalfsbeek. ‘Naast deze motiverende actie is het voor ons ook om leuk om te kijken hoe ver de bouwgroepen zijn met de opbouw van de paradewagen.’

Kalfsbeek heeft er zin in. ‘We mogen eindelijk weer. Dat gevoel overheerst bij iedereen denk ik. We hebben natuurlijk wel dingen gedaan in aangepaste vorm, en daar kwam ook veel publiek op af, maar er gaat toch niets boven het vertrouwde en volledige programma. Alle partijen hebben veel te bieden. Als organiserende partijen hebben we elkaar weer gevonden in een fijne samenwerking.’

Het thema van de wagens is Vrijheid Blijheid, hetzelfde thema als in 2020. ‘En hoe passend is dat nu. Daarom hebben we het thema zo gehouden. De parade wordt altijd goed bezocht, zowel ’s middags als ’s avonds komen er zo’n 30.000 mensen kijken, dus 60.000 in totaal. Dat is niet kinderachtig. Voor de rest van de evenementen kan ik zeggen: ik tel ze niet, maar het zijn er veel.’



Peter Timmer van de Jaarbeurs Roden verzucht net als Kalfsbeek: ‘Eindelijk weer los. Het had wel veel voeten in de aarde. Dat komt omdat er bedrijven zijn omgevallen, of gewoon zijn gestopt. Dus we moesten op zoek naar andere partijen om mee samen te werken. Dat is gelukt. Waar we wel tegenaan zijn gelopen, zijn de prijzen. Die zijn enorm gestegen. En echt alles is duurder hè. De diesel voor de generatoren, de artiesten, de tenten, de kachels, je kunt het zo gek niet bedenken of het is duurder geworden. Dat betekent dat we nu entree moeten heffen. Niet iets waar we blij van worden. We hebben de entree zo laag mogelijk gehouden. Bovendien geldt die alleen voor het Paviljoen en de Dansfabriek. Het voorplein is nog steeds gewoon gratis. Ondanks deze hindernissen hebben we er toch weer een mooi programma van weten te maken met een goed artiestenpakket. We kijken ook positief naar de toekomst. Aanvankelijk waren we nog wat afwachtend of het allemaal wel door kon gaan,

maar het afgelopen half jaar hebben we de aarzeling van ons afgeschud en zijn we keihard aan de slag gegaan. Met name de samenwerking met de andere partijen wil ik benoemen, het feest is echt door ons allemaal georganiseerd en door die fijne samenwerking wordt het weer als vanouds!’





Bart de Vries van het Wapen van Drenthe is er bijna klaar voor. ‘Bijna, want we moeten nog een paar dingen regelen. De bestellingen bijvoorbeeld. We moeten even goed over de opstelling nadenken, want hoe was het ook alweer? Het is twee jaar geleden. En we moeten nog het extra personeel regelen.’ Wat dat laatste betreft heeft het Wapen geen probleem. ‘We hebben een redelijk vaste kern mensen en ook voor de extra mensen hebben we een vaste ‘pool’.’ De Roder markt komt wel snel dichterbij. ‘Ja, het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het zover. Geen idee hoe het dit jaar met de bezoekersaantallen komt. Ik merk dat mensen soms toch nog wat voorzichtig zijn. Aan de andere kant werd de lichte versie van de Roder Markt vorig jaar erg goed bezocht, dus dat is afwachten. Hoe dan ook, de zomertijd is een drukke tijd om alles te regelen, maar we hebben er ontzettend veel zin in!’