Dream Team-actie De Krant in volle gang: het voetbal leeft!

REGIO – Eind april startte De Krant met de Dream Team-actie, waarbij we op zoek gingen naar de Dream Teams van verschillende voetbalclubs uit de regio. In de week van 27 april gingen we op zoek naar het Dream Team van VV Roden, gevolgd door VV Peize en VV Westerkwartier. De afgelopen weken verschenen de diverse teams in De Krant en deze week komt TLC aan bod. De actie is dus in volle gang en met succes! De vele stemmen die per club binnenkomen geven aan dat het voetbal leeft in deze regio, ondanks dat er niet in competitieverband gevoetbald wordt.



In het eerste deel van de zoektocht naar de verschillende Dream Teams, heeft de redactie van De Krant gekozen voor de clubs Roden, Peize, Westerkwartier, TLC, Gomos, Nieuw Roden, VEV’67, Veenhuizen en ONR. Dat betekent echter niet dat de andere voetbalclubs uit de regio niet aan bod komen. Na de zomervakantie gaan we ook op zoek naar de Dream Teams van Zevenhuizen, SV Marum, De Wilper Boys, HFC’15, SV Haulerwijk en Pelikaan S. Na de zomer zijn alle voetballiefhebbers volledig uitgerust en hebben ze dus weer voldoende energie om vol overgave te stemmen. Een aantal clubs zal dus nog even geduld moeten hebben voordat zij aan bod komen, maar ook voor hen wordt natuurlijk een echt Dream Team samengesteld!