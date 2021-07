Dream Team-actie voorlopig ten einde; in het najaar vervolg

REGIO – De afgelopen weken ging De Krant op zoek naar de Dream Teams van verschillende voetbalclubs uit de regio. Hier werd door voetballers, supporters en andere inwoners van de diverse dorpen massaal op gereageerd. Het liet zien dat het voetbal in het verspreidingsgebied van De Krant echt ontzettend leeft! Vandaag is, vanwege de naderende zomervakantie, voorlopig het laatste Dream Team te vinden. Echter betekent dat niet dat de andere voetbalclubs niet meer aan bod komen. In het najaar krijgt de Dream Team-actie een vervolg en komen ook de resterende verenigingen aan bod.



In de eerste week van de Dream Team-actie, de week van 27 april, ging De Krant op zoek naar het droomelftal plus de beste coach van VV Roden. Hierna volgden achtereenvolgens de Dream Teams van vv Peize, vv Westerkwartier, vv TLC, vv Gomos, vv Nieuw Roden, VEV’67, vv Veenhuizen en vv ONR.. Voor alle clubs kwamen zowel per mail, sociale media als per post vele stemmen binnen. Het leefde eveneens mooie verhalen voor de redactie op, maar de actie zorgde ook voor bijzondere gesprekken tussen spelers en voetballiefhebbers onderling. “Het ging bij onze club eindelijk weer eens over voetbal”, liet een van de voorzitters weten.



De zomerstop betekent echter niet dat de Dream Team-actie nu definitief voorbij is. In het najaar gaan we namelijk verder met de clubs die nog niet aan bod zijn gekomen. Zo verschijnen na de vakantie de Dream Teams van vv Zevenhuizen, SV Marum, De Wilper Boys, HFC’15, SV Haulerwijk en Pelikaan S. Na de zomer zijn alle voetballiefhebbers ongetwijfeld volledig uitgerust en hebben ze dus weer voldoende energie om vol overgave te stemmen. Als alle clubs aan bod zijn gekomen, volgt er tevens nog het All Star Dream Team, waarin alleen plek is voor de elf spelers én coach die van alle voetbalclubs de meeste stemmen hebben gekregen. Wordt vervolgd dus!