Dream Team VV Roden compleet; Henk Hagenauw onmisbaar

RODEN – Afgelopen week ging De Krant op zoek naar het Dream Team van VV Roden. Wie is dé onnavolgbare flankenflitser of de meest zekere ballenvanger van VV Roden? Daar kwamen we afgelopen week achter. (Oud-) spelers, (oud-)trainers, vrijwilligers en supporters van de voetbalclub uit Roden stemden massaal op vele verschillende keepers, verdedigers, middenvelders, aanvallers en trainers. Dat betekent ook dat men het vaak niet helemaal met elkaar eens was, maar toch zijn er diverse spelers die tientallen stemmen hebben gekregen.

De plek onder de lat wordt in het Dream Team van VV Roden ingenomen door Henk Hagenauw. Hij won de strijd om een plekje als keeper in het Dream Team van onder andere Rutger Beuzenberg, Klaas Kleiker en zelfs Frens Sikkema. Hagenauw kreeg overigens niet alleen de meeste stemmen op de positie van keeper, maar van alle ingezonden namen werd hij het vaakst genoemd. In de verdediging kozen de stemmers ontegenzeggelijk voor Gerard Douwes, Chris Oosterloo, Dick Schothorst en Jaap Kooistra. Onder andere Martijn Groenewold en Hendrik Liewes kregen ook vele stemmen, maar zij verloren de strijd van de hierboven genoemde vier verdedigers. Op het middenveld is er plek voor Tieme Klompe, Rutger van der Laan en ietwat verrassend krijgt ook John Douwes een plekje in het Dream Team. Hij won de strijd van onder andere Enno Beuker en Martin Tomasoa. In de voorhoede is een plekje weggelegd voor Gert van Dijken, topscoorder allertijden van VV Roden. Naast hem in de aanval staat Enrico Wardenier, de huidige topscoorder van de ploeg uit Roden en Gert Westerhof. Het Dream Team van VV Roden wordt gecoacht door Henk Hartkamp. Hij kreeg iets meer stemmen dan onder andere Harry Zwiers en Geert Oosterloo.



Hiermee is het Dream Team van VV Roden compleet. De komende jaren zullen op het sportpark in Roden ongetwijfeld weer nieuwe herinneringen worden gemaakt en wie weet bloeien er weer nieuwe talenten op, welke over twintig jaar onmisbaar zijn in een nieuw Dream Team van VV Roden.