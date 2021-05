Dream Team vv TLC compleet; Jan Venekamp populair in Leek en Tolbert

LEEK/TOLBERT – Afgelopen week ging De Krant op zoek naar het Dream Team van vv TLC. Vele voetballiefhebbers brachten afgelopen week hun stem uit op verschillende keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers die momenteel in het eerste elftal spelen of in het verleden belangrijk zijn geweest voor hun club. Zo werden er namen genoemd van de voormalige clubs vv Tolbert en vv Leek Rodenburg. Op 1 juli 2013 werden de ploegen samengevoegd tot vv TLC. Van beide oud-clubs werden uiteraard ook diverse coaches genoemd, die het met een van beide ploegen ver geschopt hebben. Nu alle stemmen geteld zijn, is het duidelijk hoe het Dream Team van vv TLC eruit ziet.



De plek onder de lat wordt in het Dream Team van vv TLC ingenomen door Klaas van Wijk. Hij kreeg meer stemmen dan onder andere Koos Groeneveld, Fred ter Arkel, Mark Vissers en Hendrik Zantinga. In de verdediging is linksback Jan Venekamp de belangrijkste naam. Hij is tevens de speler die van alle genoemde namen de meeste stemmen kreeg. In de verdediging krijgt hij hulp van Dennis Liewes, Oene de Vegt en Jan Bos. Zij bleven onder andere Wiebe van der Beek net voor. Op het middenveld werden Henk Hartkamp en Tim Helmholt verreweg het vaakst genoemd. Deze mannen waren bij de stemmers dus ook zeer populair. Het laatste plekje op het middenveld wordt ingenomen door Marcel Dussel, die meer stemmen kreeg dan onder andere Jan Jonkman, Rafael Bianco, Erik Assink en Teun Wiegers. In de voorhoede is Johan Wardenier de belangrijkste naam. De oud-aanvaller kreeg van alle genoemde aanvallers de meeste stemmen. In de voorhoede is er eveneens plek voor Johan Akker en Wim Brander. Zij bleven onder andere Marcel Veening, Erwin van Wijk, Raymond Bolt en Jan Reitsema nipt voor. Het Dream Team van vv TLC wordt gecoacht door Herman Wichman. Hij kreeg meer stemmen dan onder meer John de Hoop en Hiddo Reijs.



Hiermee is het Dream Team van vv TLC compleet. Jan Venekamp mag gerust de populairste speler van de ploeg uit Leek/Tolbert aller tijden worden genoemd, aangezien hij verreweg de meeste stemmen heeft gekregen. Laten we hopen dat de huidige eerste selectie de komende jaren vele prachtige momenten mee gaat maken, waar we over vijftig jaar nog over praten. Wie weet krijgen dan ook zij een plekje in het Dream Team van vv TLC.