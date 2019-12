‘Drenthe heeft laten zien wat er met sport bereikt kan worden’

Drents sportjaar afgesloten in Roden tijdens Drenthe200

RODEN – Het afgelopen jaar heeft de provincie Drenthe zich bewezen als ‘Community of Sport’. Sterker nog: van alle deelnemende community’s, bleek Drenthe het afgelopen jaar voorloper te zijn. Komende zaterdag zal, tijdens de Drenthe 200, het sportjaar van Drenthe worden afgesloten. In Roden komen bobo’s, vrijwilligers en overige sportliefhebbers bijeen. Wethouder Jeroen Westendorp en Sportcoach Marten Vogt vertellen erover.

Een Community of Sport dus. Mooie term, maar wat betekent het? Jeroen Westendorp, die als Noordenveldse wethouder sport in zijn portefeuille heeft, vertelt. ‘Het afgelopen jaar heeft de provincie, in samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten, laten zien dat sport uitdaging biedt en wat ermee bereikt kan worden. Vandaar dat er in Drenthe veel sportevenementen hebben plaatsgevonden die zich bovendien niet beperkten tot de gemeentegrenzen.’ Hierbij wijst Westendorp onder andere op het WK Para-cycling in Emmen en de MXoN op het TT Circuit, waarbij zelfs koning Willem Alexander een kijkje kwam nemen. ‘In Drenthe is kortom ontzettend veel gedaan op sportgebied het afgelopen jaar’, vervolgt Westendorp. ‘Vandaar dat gedeputeerde Henk Brink begin december de titel voor de beste community in ontvangst mocht nemen in Brussel.’

Die titel komt, zo benadrukt Westendorp, op conto van alle vrijwilligers in Drenthe die hun steentje bijdragen aan de verschillende sportevenementen. Vandaar ook dat er vele vrijwilligers zijn uitgenodigd om bij de afsluiting van het Drentse sportjaar in Roden te zijn. ‘Er zijn in totaal duizend mensen uitgenodigd’, vertelt Westendorp. ‘Dan hebben we het over collega-bestuurders, maar vooral ook over mensen die al deze evenementen mogelijk maken. De verschillende sportevenementen brengen onze provincie namelijk heel veel. De Drenthe200 is een goed voorbeeld. Kijk naar alle hotels die volgeboekt zijn. Dat is prachtig. En uiteindelijk terug te leiden naar vrijwilligers die zich inzetten voor het evenement.’

De afsluiting van het Drentse sportjaar vindt plaats in Het Wapen van Drenthe, alwaar een heel programma is opgezet voor de genodigden. Zo zal de welbekende oud-profrenner Gert Jakobs de boel aan elkaar praten, terwijl men live kan genieten van de wedstrijd. Er zullen verder een aantal podiumgesprekken plaatsvinden met mensen die wat voor of met evenementen doen. Dat er gekozen is om het sportieve jaar in Roden af te sluiten, vindt Westendorp niet zo gek. ‘De Drenthe 200 past in het gehele beeld. Een koers die door een groot gedeelte van Drenthe komt. Daarnaast vindt deze altijd aan het eind van het jaar plaats. Dan is het logisch dat je zo’n evenement combineert met de afsluiting van het Drentse jaar. Dat is leuker dan op een willekeurige dag iedereen ergens uit te nodigen.’

Niet alleen voor genodigden is er een programma, laat sportcoach Marten Vogt weten. Hij is druk bezig geweest met het opzetten van twee activiteiten. ‘Allereerst is er de MTB-clinic’, zegt hij. ‘Van kwart voor twaalf tot kwart voor een kunnen beginnende en gevorderde mountainbikers deze clinic bijwonen. Hij wordt gegeven door de professionele wielrenner Janneke Ensing en de clinic wordt aangejaagd door Gert Jakobs’, vertelt Marten. ‘Om twaalf uur is er tevens een loopfietsactiviteit voor kinderen van twee tot en met vijf jaar. Hieraan verleent Speelgoedmuseum Kinderwereld haar medewerking.’

De wethouder en sportcoach vinden het belangrijk dat er ook voor de inwoners van Noordenveld wat te doen is. Niet alleen omdat een MTB-clinic heel leuk is, maar ook omdat het duo het belangrijk vindt dat men in beweging komt. ‘Het liefst zien wij mensen structureel in beweging komen’, zegt Marten, die nog maar eens het belang hiervan onderstreept. ‘Een evenement als dit kan hier bij helpen.’ Wethouder Westendorp zal zelf ook meedoen aan de clinic. ‘Natuurlijk, dat is hartstikke leuk. En ik ga mijn collega-wethouders aansporen om zeker mee te doen.’

Dat Drenthe in Brussel complimenten kreeg voor de manier waarop zij het sportjaar 2019 hebben kleur gegeven, stemt beide heren dan ook goed. ‘De provincie speelt daar een grote rol in’, weet Westendorp. ‘Het is belangrijk om evenementen in Drenthe aan te jagen. Daarnaast heeft de provincie heel terecht de schijnwerper op de drijvende krachten achter die evenementen weten te zetten. De vrijwilligers zijn onmisbaar voor evenementen, maar ook voor sportverenigingen in het algemeen. Als ik op vrijdagochtend naar het werk fiets, kom ik vaak mannen met zwarte VV Roden-jassen tegen. Die zijn dan allemaal op weg naar de club. Onmisbare krachten. Dankzij deze mannen, kan een club floreren. En zulke mensen zie je bij iedere vereniging en ieder evenement terug.’

Programma

De MTB-clinic start op zaterdag 28 december om 11:45 uur. Eenieder vanaf twaalf jaar is welkom (maximaal 30 deelnemers). De clinic wordt gegeven door Janneke Ensing en Wim Jansen. Wie geen mountainbike heeft, kan er een huren voor 25 euro. Deelname is gratis.

Om 12:00 uur begint vervolgens de loopfietsactiviteit. Deze is voor kinderen van twee tot en met vijf jaar. Loopfietsjes en helmen zijn aanwezig. Ook hier is deelname gratis.