Drenthe telt te weinig molenaars

PEIZE – Dit jaar 2021 is uitgeroepen tot het ‘Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet’. In ons land zetten regelmatig vele mensen zich in als vrijwilliger. Ook in Noordenveld, op allerlei terreinen. Voor Welzijn in Noordenveld een goede aanleiding om enkele vrijwilligers dit jaar eens te benaderen met vragen als: Wat doen ze? Wie zijn het? Waarom doen zij vrijwilligerswerk? De Krant pakt deze handschoen op en was ditmaal op bezoek bij Roelant van Eijk, molenaar van de molen in Peize.

Tijdens de Nationale Molendag afgelopen zaterdag draaien tal van molens volop. Een vlag aan de wieken geknoopt en draaien maar. Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is Roelant van Eijk, samen met leerling molenaar Hero Bruinsma, aan het werk in de molen van Peize. De uit Buinen afkomstige Roelant laat sinds februari met kompaan Hero uit Rolde de Paiser Meul draaien. ‘Vorig jaar ben ik geslaagd als molenaar. Een driejarige opleiding vanuit Gieten waarbij je 150 draaiuren in vier seizoenen moet maken. Daarna mag je aan de slag op een eigen molen. In Peize was nog een onbemande molen zonder molenaar en zodoende zijn Hero en ik hier in februari 2021 terecht gekomen.’

De Paiser Meul is een korenmolen die in 1898 werd gebouwd. Trefwoorden die de molen typeren zijn onder andere zelfzwichting (kleppen in plaats van zeilen), stellingmolen, achtkantige bovenkruier, een uitrusting met twee koppel maalstenen en een kammenluiwerk. Voor kenners gesneden koek. ‘Kijk,’ legt Roelant van Eijk uit,’ een molen is gewoon een oude fabriek. Het maalde het graan voor de bakkers in de omgeving. Wanneer een molen niet draait komen alle mechanieken vast te zitten. Stilstand is achteruitgang. En deze molen is gewoon een hele leuke molen. Met 20 omwentelingen in een minuut draait hij heel erg lekker. Het aantal omwentelingen hou ik wekelijks bij. Gemiddeld komen we uit op ongeveer 500 omwentelingen per uur. Uitschieters zijn er ook. Zo hebben we eens een middag meegemaakt dat door weinig wind de wieken slechts 26 keer ronddraaiden.’

Het draaiende houden van de molen is allemaal vrijwilligerswerk. Molenaars uit Peize zijn niet te koppelen aan de Paiser Meul. In Drenthe staan 37 molens, waaronder 4 in de gemeente Noordenveld. De molens De Hoop en Noordenveld in Norg en de molen in Roderwolde. Het Gilde van vrijwillige molenaars telt 125 leden. Getalsmatig zou bemensing van de molens in Drenthe dus geen probleem hoeven te zijn. ‘Maar er zijn grote zorgen om nieuwe aanwas van vrijwilligers,’ zegt Roelant van Eijk. ‘Onze provincie is bevolkt met relatief weinig mensen en daarnaast speelt de leeftijdsopbouw ons parten. Het is jammer dat er niet meer belangstelling bestaat voor dit prachtige vak. Ik ben opgegroeid in Nijmegen en bezocht vaak het Open Lucht Museum met zijn molens. Daar is het zaadje gezaaid. Al vanaf de lagere school zijn molens mijn ding. Mijn kleurpotloden doosje met op de achterklep een molenlandschap heb ik tijden gekoesterd. Ik ben een techneut en hou van zichtbare techniek. Overigens kent het molenaarsvak ook vele andere invalshoeken. Je kan als vrijwilliger ook Molengids worden om zo uitleg te geven aan bezoekers en er zijn bestuursfuncties te vergeven. Actief bezig op de molen geeft veel voldoening en is een hele leuke hobby.’

Wie eens wil kijken kan gerust langskomen op een vrijdagmiddag als de molen draait. Meer weten over allerlei vrijwilligerswerk kan ook via WiN 050 1376500.