Drentse Fiets4Daagse schuift jaar op

NOORDENVELD – Er gaat een streep door de 55e editie van Amslod Drentse Fiets4Daagse, door de verlenging van de coronamaatregelen tot 1 september. Het evenement zal worden verschoven naar 2021. Een definitieve datum is nog niet vastgesteld. Hoewel is aangegeven dat een rondje fietsen of wandelen mogelijk is, is het fietsen met duizenden mensen tegelijk door onze prachtige provincie niet verantwoordt en toegestaan. Dit jaar dus geen gezellige taferelen zoals vorig jaar in Norg. Wie al tickets had gekocht voor de editie van 2020, kan deze gebruiken voor de editie van volgend jaar.