Dressuur bij Rij- en Menvereniging Mensinghe

RODEN – Zondag 2 mei konden de leden van Rij- en Menvereniging Mensinghe dressuurproeven rijden in de buitenbaan van manege De Hulhorst. Vanwege de coronamaatregelen was het geen wedstrijd, waardoor er ook geen klassement was en er geen prijzen werden uitgereikt. Wel beoordeelde een officiële jury de proeven en telden de resultaten mee voor puntenregistratie bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

De deelnemers waren blij met deze mogelijkheid, aangezien het afgelopen jaar heel veel wedstrijden zijn afgelast. Alle deelnemers hebben twee proeven gereden op hun eigen niveau. Bij de pony’s ging Meike Hoven naar huis met twee mooie winstpunten in de klasse L2 (188,5 en 194). Bij de paarden waren de hoogste scores voor Vera de Vries, Jonna van der Velde, Corine Nienhuis-van Drunen, Rhea Houtkruijer en Caro Leuning.

Foto: Ellen Wynia.