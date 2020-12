Drie avonden padelplezier op splinternieuwe banen van REO

WiN en tennisschool slaan handen ineen

RODEN – Op dinsdagavond 8, 15 en 22 december kunnen volwassenen voor slechts tien euro kennismaken met padel. De immens populaire sport groeit ook in Nederland in rap tempo. Nu er, naast twee banen in Norg, ook twee banen in Roden liggen, willen Welzijn in Noordenveld en Tennisschool Noordenveld zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de sport.

Wouter Meertens van WiN en Lennard Duursema van Tennisschool Noordenveld pakten gezamenlijk de handschoen op. Goed voorbeeld doet volgen, zo blijkt, want in Norg was een vergelijkbare aanbieding een succes. ‘Dat kan hier ook, dachten wij’, zegt Meertens. ‘Padel is nog lang niet bij iedereen bekend. Nu er bij tennisvereniging REO twee banen liggen, biedt dat een mooie gelegenheid om de sport voor een breed publiek onder de aandacht te brengen. Vandaar dat wij nu met deze drie kennismakingslessen komen.’

‘Het gaat hierbij om de basis’, zegt Duursema, die de lessen gaat verzorgen. ‘Eerst een stukje uitleg: hoe werkt het spelletje? Welke techniek gebruik je erbij? Het is snel te leren en binnen één les worden er al partijtjes gespeeld.’

Een voordeel aan padel is dat men het hele jaar door kan spelen. ‘Het wordt gespeeld op kunstgras. Doordat de bal weinig buiten gaat, is het bovendien een wat sneller spelletje dan tennis. Je hoeft ook niet steeds ballen op te halen, want je speelt in een kooi’, zegt Duursema.

De tennisleraar geeft in de gehele gemeente Noordenveld lessen. ‘Het is natuurlijk even schakelen tussen tennis en padel’, zegt hij. ‘Een verschil is dat padel qua techniek minder moeilijk is. Je speelt bovendien langere rally’s, terwijl de afstanden minder groot zijn. Iedereen kan het spelen, het is een leuke sport.’

De tennisschool en WiN zorgen voor het materiaal tijdens de lessen. ‘Deelnemers hoeven alleen sportschoenen aan te trekken’, zegt Duursema. De introductielessen vinden wekelijks vanaf zeven uur ’s avonds plaats en duren een uur. ‘We kunnen maximaal acht man per groep hebben. Mochten we meer hebben, dan kunnen we twee groepen oprichten.’

Aanmelden kan via www.activiteitenladder.nl en telefonisch via Lennard Duursema (06 36105842) of Wouter Meertens (06 14432504). Deelnemers betalen slechts tien euro voor drie introductielessen.