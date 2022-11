Drie generaties bij graf overgrootvader

VEENHUIZEN – Op de begraafplaats in Veenhuizen ligt Leonard Hendrik Seeleman. Hij was geneesheer op het Derde Gesticht en leefde van 1835 tot 1890, gestorven op 55-jarige leeftijd. Afgelopen week bezochten drie nazaten van Seeleman zijn graf. Een bijzonder moment. Zeker voor de drie generaties die verbonden zijn aan de naam Seeleman. Kleinzoon Leon, zijn vader Leo en opa Leo waren op uitnodiging van Grietje van der Does en Jan Hoekstra naar Veenhuizen afgereisd.

Beiden zijn als vrijwilliger betrokken bij de begraafplaats. Het was Jan Hoekstra die voor het eerst, en dat bij toeval, een familielid sprak op de begraafplaats. ‘Ik was een graf aan het schoonmaken, toen ik werd aangesproken of ik iets wist over het graf van Leonard Hendrik Seeleman. Dat kon ik, want ik had het graf net 14 dagen daarvoor opgeknapt. Seeleman ligt in grafnummer 36. We hebben toen gesproken over het graf en het was mooi om dat te delen. Ik heb adresgegevens gekregen en die doorgespeeld naar Grietje van der Does. Zij is toen in de familiegeschiedenis gedoken en er is heel wat boven tafel gekomen.’

Alle nazaten van Seeleman hebben de naam Leonard Hendrikus overgenomen. Voor opa Seeleman was dit voor het eerst dat hij het graf van zijn overgrootvader kon bezoeken. ‘Ik ben inmiddels 90 jaar maar ben hier nog nooit geweest. We wisten niet van hoe en wat. Wat een moment om dit met mijn zoon en kleinzoon mee te maken.’

Grietje van der Does is in de familiegeschiedenis gedoken. Via internet, google en een reis naar Barneveld maakte haar documentatie compleet. Alles is genoteerd en een boekwerkje met namen, adressen, stamboom, arbeidsverleden en overige familiegeschiedenis kreeg de familie Seeleman van haar cadeau. ‘Als je zoekt kom je van het 1 in het ander. Dat boeit. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Zo ben ik erachter gekomen dat nog een generatie ouder dan de overgrootvader van beroep zilverkasthouder was in Amsterdam. Zij waren van goede komaf. Leonard Hendrikus Seeleman was hiervan een nazaat. Hij is jong gestorven en zijn vrouw is toen verhuisd naar Barneveld. Ik heb ook dat graf bezocht. Zij ligt daar samen in met haar zus en zwager, waar zij toen bij in is gaan wonen.’

Van Jan Hoekstra en Grietje van der Does kreeg de familie Seeleman nog een uitgebreide rondleiding op de begraafplaats, werd de locatie van het Derde Gesticht bezocht en was er een rondleiding in het voormalige ziekenhuis aan de Hospitaallaan. Net als de familie Seeleman hebben ook zij genoten van deze bijzondere dag die tot stand kwam tijdens een toevallige ontmoeting op de begraafplaats. ‘Mooi om dit te delen,’ laten beiden weten, ‘ook voor ons is dit de kers op de taart.’

De familie Seeleman, die woont in de gemeente Driebruggen met de plaatsen Bodegraven en Reeuwijk, vond het allemaal prachtig om mee te maken. Kleinzoon Leon maakte de cirkel rond. ‘Uiteindelijk zijn ook wij allemaal in de zorg werkzaam of hebben er gewerkt. Dan kun je wel zeggen dat het in de familie zit.’