Drie keer recht is scheepsrecht!

TOLBERT – Vrijdag 1 april zijn Michel Koster en Manon Wiekema eindelijk in het huwelijks bootje gestapt. De plechtigheid vond plaats in de CazemierBoerderij in Tolbert. Door de coronamaatregelen waren ze genoodzaakt de bruiloft al twee keer uit te stellen. Manon heeft de tijd goed benut en was reeds voorzien van 2 trouwjurken en de pakjes van de kinderen Ivan en Julan konden na het cancelen van de eerst geplande datum in de container. Gelukkig was Michel destijds niet zo ijverig en heeft die aan 1 pak genoeg gehad en heeft die de kinderen in ook zeer stijlvolle nieuwe kostuums gehesen. Michel en Manon zijn de afgelopen week flink in de watten gelegd met voorbeeldige vrijgezellenfeesten. Bij thuiskomst na de het bruiloftsfeest stond het verse bruidspaar ook een schitterend cadeau thuis te wachten. De vriendengroep van Michel wilde nog één ding kwijt: We houden van je maat!