Drie leden van TSR nemen Gouden Penseel in ontvangst

RODEN – Nu de Teken- en Schildergroep Roden weer van start is, konden drie leden die al 25 jaar lid van de vereniging zijn, hun Gouden Penseel in ontvangst nemen. De TSR werkte de laatste tijd aan het coronaproof maken van hun atelier en dus werd er voor gezorgd dat ook de uitreiking volgens de richtlijnen verliep. Pr-verantwoordelijke Diny Brouwer heeft de jubilarissen Sjoeke ten Cate, Antje Santing en Ginie Blauw allen een Gouden Penseel uitgereikt. De komende tijd kan er – mits alle regels in acht worden genomen – weer volop geschilderd worden bij de TSR. De drie jubilarissen zijn er uiteraard maar wat blij mee.